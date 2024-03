Xbox Game Studios: Großteil der Spiele landet auf PS5 laut Gerücht

Die Xbox-Verkäufe laufen angeblich schlecht in Europa, sodass einige Third-Party-Publisher sich fragen, ob sie Xbox-Konsolen noch weiter unterstützen wollen. Diese Aussage stammt vom Leiter der Branchenseite GamesIndustry.biz, wie wir heute berichtet haben.

Mit Grounded, Sea of Thieves, Hi-Fi Rush und Pentiment wurden jüngst vier First-Party-Spiele für PlayStation und Nintendo Switch angekündigt. Und es sollen noch mehr folgen, sagt Dring.

Im Podcast sagte er dazu „Und da Xbox einige der Spiele auf die PS5 bringt – und soweit ich weiß, werden die meisten von ihnen irgendwann auf die PS5 kommen, vorausgesetzt, es entwickelt sich so, wie Xbox glaubt, dass es wahrscheinlich sein wird – denke ich, dass Xbox als Hardware-Hersteller in echten Schwierigkeiten steckt, und das war das, was für mich auf der GDC herauskam.“

Er fügte hinzu: „Ich dachte, es wäre in Ordnung, aber dann habe ich nicht bedacht, dass einige Entwickler und Publisher sagen könnten: ‚Ja, ich weiß nicht, was soll das? Und das ist der Moment, in dem man es verlieren kann.“