Xbox Game Studios: Baldur’s Gate 3 Producer verpflichtet

Nach der sehr erfolgreichen Veröffentlichung des Rollenspiels Baldur’s Gate 3 arbeitet Entwickler Larian Studios weiter an neuen Inhalten und Updates. Dabei nicht mehr länger mit von der Partie: Producer Ryan Clark.

Wie aus dem LinkedIn-Profil von Clark hervorgeht, verlässt der Producer das Studios nach vier Jahren und schließt sich als Senior Producer dem Xbox Game Studio Playground Games an.

An welchen Projekten Clark bei Playground arbeiten wird, ist nicht bekannt. Nicht zuletzt dank seiner Arbeiten an Baldur’s Gate 3 und der damit verbundenen Expertise in Sachen Rollenspiele, scheint eine Beteiligung an den Entwicklungsarbeiten des Reboots zu Fable naheliegend.