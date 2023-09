EA SPORTS FC 24: Fußballspiel will 1 Milliarde Fans weltweit erreichen

Electronic Arts feiert den weltweiten Launch von EA SPORTS FC 24, erhältlich für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Mit dem Cross-Play von EA SPORTS FC 24 können Spieler plattformübergreifend gemeinsam spielen. Die Cross-Play-Funktionen wurden nun auf alle Multiplayer-Online-Modi erweitert.

„Der heutige Tag stellt einen Meilenstein dar und wir laden die Fans von The World’s Game ein, sich uns mit EA SPORTS FC anzuschließen“, sagte Nick Wlodyka, SVP & GM von EA SPORTS FC. „Die Innovation im Mittelpunkt der FC 24-Entwicklung in Verbindung mit der Verpflichtung zur Authentizität sorgen für ein unvergleichliches Fußballerlebnis, das umfassend und lebensnah ist – und das vor allem eine Community schafft, in deren Zentrum unsere Fans stehen.“