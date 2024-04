Xbox Game Studios: Studios sollen The Coalition-Niveau erreichen

The Coalition sind mit Abstand die Experten bei Microsoft, wenn es um die Nutzung der Unreal Engine geht. Eine Darbietung war bereits Gears 5 zu sehen, wobei dessen Hivebusters-Erweiterung noch einmal eine Schippe draufgelegt hat.

Hinter den Kulissen scheint Microsoft genau dieses Niveau für alle größeren hausinternen Studios, die für die Unreal Engine in Frage kommen, erreichen zu wollen.

Laut den Aussagen von Jez Corden hat Kate Rayner (Vizepräsidentin und Technische Direktorin) von The Coalition jetzt ihre eigene Abteilung und hilft anderen Xbox Game Studios, mit der Unreal Engine das Level von The Coalition zu erreichen.

Wie hoch das Level von The Coalition mit der Unreal Engine 5 sein wird, soll das bald erscheinende Gears of War 6 zeigen, wozu schon kräftig die Gerüchteküche brodelt. Dabei heißt es, dass wenn ihr Hellblade II schon grafisch umwerfend findet, dass ihr euch erst einmal Gears of War 6 anschauen müsst und „die Leute nicht bereit seien, was auf Sie zukommen wird“.

Gears of War 6 soll einen echten „das ist also die wahre Next-Gen“-Moment für die aktuelle Konsolengeneration auslösen.

Wann dieser Moment sein wird, ist aktuell ungewiss. Es häufen sich aber die Gerüchte, dass bereits im Juni 2024 das neue Gears of War-Spiel enthüllt werden könnte und Gamer weltweit mit offenen Mündern zurücklassen wird.