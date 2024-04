CD Projekt RED: Seitenhieb: Wir machen nur noch AAAAA-Spiele

Autor:, in / CD Projekt RED

Das polnische Entwicklerstudio hinter The Wichter III: Wild Hunt und Cyberpunk 2077 will zukünftig ‚AAAAA‘-Spiele produzieren.

Nach langer Odyssee von Skull and Bones, veröffentlichte Publisher und Entwickler Ubisoft das Piraten-Open-World-Abenteuer im vergangenen Februar.

Trotz der harschen Kritik am Spiel betonte Yves Guillemot, seines Zeichens Ubisoft CEO, zuletzt, dass man mit dem Action-Adventure neue Maßstäbe setzen würde. Es handelt sich laut ihm bei Skull and Bones nämlich schlichtweg um einen ‚AAAA‘-Titel – ein Spiel also, das sich dank hohem Budgeteinsatz und Aufwand mit einer extremen hohen Qualität auszeichnet.

Zur Erinnerung: ‚AAA‘ ist die übliche Kennzeichnung in der Branche, um Spiele mit einer hohen Wertigkeit zu markieren.

Auf einer Investorenkonferenz wurde nun CD Projekts Red Chief Financial Officer Piotr Nielubowicz bezüglich der Zukunft der polnischen Spieleschmiede sowie nach deren Vorhaben ‚AAA‘-Spiele zu produzieren gefragt. Daraufhin antwortete Nielubowicz scherzhaft, dass man ab sofort nur noch ‚AAAAA‘-Blockbuster anstreben würde und verwies damit natürlich auf Ubisofts sehr polarisierende Aussage.

Dass CD Projekt Red tatsächlich bereits in der Vergangenheit mit Cyberpunk 2077 ein erstaunlich stattliches Budget in ein Spiel investiert hat, um ein hohes Qualitätsniveau zu erreichen, ist hinlänglich bekannt.

Nach der Veröffentlichung im Dezember 2020 investierte der polnische Entwickler weitere rund 125 Millionen US-Dollar, um die Fehler und Bugs des Spiels zu beheben. Zudem kommen erhöhte Marketing-Budgets von 21 Millionen US-Dollar, die man für die Promotion von der Erweiterung Phantom Liberty ausgegeben hatte.