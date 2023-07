CD Projekt RED: Überarbeiteter Online-Store geöffnet

Autor:, in / CD Projekt RED

CD PROJEKT RED hat heute in Zusammenarbeit mit DPI Merchandising den neuen CD PROJEKT RED GEAR Online-Store eröffnet, der Merchandise aus den Welten von The Witcher und Cyberpunk 2077 enthält.

Der Start dieses neu gestalteten Shops ist das Ergebnis einer fantastischen Zusammenarbeit zwischen CD PROJEKT RED und DPI Merchandising – einem Hersteller und Vertreiber von Videospiel-Merchandise mit umfassender Erfahrung in der Branche.

Der neue, von DPI verwaltete CD PROJEKT RED GEAR-Store präsentiert sich in einem völlig neuen Design und enthält Produkte, die bereits in der vorherigen Version des Stores zu finden waren, sowie brandneue Produkte, die von The Witcher und Cyberpunk 2077 inspiriert wurden. Die Website ist einfach zu bedienen und zu navigieren und bietet einen ständig wachsenden Katalog mit hochwertigem Zubehör, Kleidung, Figuren und vielem mehr, die weltweit versandt werden.

Zur Feier der großen Eröffnung der Website können Nutzer von speziellen, zeitlich begrenzten Einführungsrabatten auf ausgewählte Produkte profitieren. Mehr dau auf der Webseite.