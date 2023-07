Call of Duty: Next: Nachfolger zu Modern Warfare II indirekt bestätigt

Nachdem die Leaks der letzten Stunden und Tage von Activision mit Copyrightverstößen belegt wurden, gab es eigentlich keine großen Zweifel mehr darüber, dass sie zutreffen. Call of Duty: Modern Warfare III wird die Story des Vorgängers fortsetzen.

Der Publisher macht derzeit einfach das Beste aus der Situation und hat eine Umfrage gestartet. Diese bestätigt, dass Operatoren, Waffen und Bundles aus Modern Warfare II in den diesjährigen Nachfolger übertragen werden können.

Let's get this out of the way…

Should #MWII Operators, Weapons and Bundles carry forward into Call of Duty 2023?

— Call of Duty (@CallofDuty) July 17, 2023