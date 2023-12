Call of Duty: Next: Black Ops 2 Nachfolger soll in der Zukunft spielen

Ein Nachfolger von Call of Duty: Black Ops 2 soll einen Sprung in Zukunft wagen und im Jahr 2030 spielen.

Laut einem neuen Bericht wird der für 2025 geplante neue Teil der Call of Duty Reihe ein Nachfolger zu Call of Duty: Black Ops 2 (2012) sein. Er wird unter dem Codenamen „Saturn“ entwickelt.

Wie Insider Gaming berichtet, wird Black Ops 3 einen Zeitsprung in die Zukunft machen und fünf Jahre nach Black Ops 2, also im Jahr 2030, spielen.

Den Quellen zufolge wird in Call of Duty: Black Ops 3 ein „Fan-Lieblings-Protagonist“ zurückkehren, während es einen neuen Bösewicht gibt.

Ähnlich wie aktuell in Call of Duty: Modern Warfare 3 werden die Entwickler in Black Ops 3 Remaster von Karten aus Black Ops 2 hinzufügen. Es wird aber auch neue Karten geben.

Ob es eine „Carry Forward-Initiative“ geben wird, bei dem Spieler ihre Fortschritte aus Call of Duty: Black Ops Gulf War mitnehmen können, das angeblich nächstes Jahr erscheint, aber noch nicht angekündigt wurde, bleibt abzuwarten.

Für Call of Duty: Black Ops 3 wird zudem an einem neuen Bewegungssystem gearbeitet. Das „Pick 10“ Feature zur Erstellung der Klasse, Waffenspiele und rundenbasierte Zombie-Spiele soll es ebenfalls geben.