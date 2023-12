Sunset Overdrive: Microsoft besitzt Publishing-Rechte für Sequels

Autor:, in / Sunset Overdrive

Die Rechte an der Veröffentlichung von zwei Nachfolgern zu Sunset Overdrive liegen bei Microsoft.

Mit der Übernahme von Insomniac Games durch Sony im Jahr 2019 wird es zwar wohl keinen weiteren Teil von Sunset Overdrive auf der Xbox geben, doch Microsoft besitzt noch Rechte an Nachfolgern.

Aus den geleakten Dokumenten, die aus dem Hackangriff auf das Studio stammten, wurden jetzt Informationen dazu entdeckt.

Microsoft hat demnach die Publishing-Rechte an gleich zwei Fortsetzungen zum Xbox One exklusiven Actionspiel. So könnte ein neuer Teil zwar künftig exklusiv für PlayStation erscheinen, der Vertrieb aber würde durch Microsoft erfolgen.

Neben den Spielen liegen auch die Rechte bei Microsoft an etwaigen DLCs, Portierungen sowie begleitende Software auf Mobilgeräten, Handhelds und mehr, die als „zugehörige Erlebnisse“ bezeichnet werden.