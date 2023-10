Call of Duty: Next: Erste Karten für 2024 geleakt

Die ersten Karten für Call of Duty 2024 sind angeblich Remaster aus alten Black Ops-Teilen.

Zwar steht in wenigen Wochen Call of Duty: Modern Warfare III als nächster Teil der Shooter-Reihe in den Startlöchern. Doch erste Karten für den 2024er-Ableger wurden jetzt geleakt.

Der Leaker CoD_Perseus hat via X die Namen von zwei Karten für den Mehrspieler von COD 2024 genannt, wie Insider Gaming berichtet. Die Karten WMD und Grind dürften den meisten Spielern noch ein Begriff sein, handelt es sich doch um alte Karten aus den ersten beiden Teilen der Black Ops-Reihe.

Sollte der Leak zutreffend sein, dann werden im Shooter für 2024 ebenfalls klassische Karten ihre Rückkehr feiern, genauso, wie es jetzt in Modern Warfare III der Fall sein wird.

Ob WMD und Grind zu den Launch-Karten zählt oder gar in Warzone eingefügt wird, muss ich erst im kommenden Jahr zeugen.