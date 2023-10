Dead by Daylight: Spuk-Event feiert seine Rückkehr

Autor:, in / Dead by Daylight

Das „Spuk in Dead by Daylight“-Event kehrt gruseliger denn je zurück, in das Multiplayer-Horrorspiel.

Behaviour Interactive kündigt das diesjährige „Spuk in Dead by Daylight“ Event an, das gruseligste Event im Dead by Daylight Universum. Ab dem 18. Oktober sind Spieler eingeladen, das Leerereich zu betreten, an Gameplay Herausforderungen teilzunehmen und sich mit schaurigen Outfits auszustatten. Zudem wartet ein neuer Foliant auf alle mutigen Seelen, die tiefer in die Welt von Dead by Daylight eintauchen wollen.

Das Leerereich

Vom 18. Oktober um 20:00 Uhr bis zum 06. November um 20:00 Uhr werden Spieler einen bisher noch unbekannten Teil im Reich des Entitus erleben können. Das „Spuk in Dead by Daylight“ Event führt Zonen der Leere ein – unheilvolle Tore zu einem mysteriösen Reich, in dem die verlorenen Seelen ehemaliger Überlebenden und Killer als Geister vom Entitus zurückgelassen werden.

Die Spieler müssen Leereenergie sammeln und an einem instabilen Spalt abliefern, um die Zonen zu öffnen. Darin können sie Geister aus der Leere auf die Karte entlassen, damit sie ihnen nützliche Effekte gewähren.

Halloween-Livestream

Um mehr über dieses Event zu erfahren, gibt es am 13. Oktober um 20:00 Uhr den Livestream auf der offiziellen YouTube- und Twitch-Seite von Dead by Daylight. Im Stream lichtet sich der Nebel über den neuen „Spuk in Dead by Daylight“ -Gameplay-Mechaniken sowie den saisonalen Outfits und es wird besondere Auftritte sowie ein Entwickler-Q&A geben.

Ein neuer Spalt öffnet sich

Foliant 17: ENGAGEMENT ist ab sofort erhältlich und bringt neue Erinnerungen für den Oni und Feng Min mit sich – mit Auftritten von der Dredsche, Adam Francis und Dwight Fairfield. Feng Mins Erinnerungen enthüllen Ausschnitte aus ihrer Vergangenheit: von hitzigen E-Sport Wettbewerben bis hin zu Schnappschüssen aus ihrem schwierigen Familienleben. Währenddessen zeigen die Erinnerungen des Oni die unübertroffene Brutalität und den Abstieg in den Wahnsinn des hünenhaften Killers.

Zum Sterben schöne Outfits

Die Leere-Kollektion ist ab dem 18. Oktober erhältlich und enthält sehr seltene Outfits für David King, Yun-Jin Lee und Haddie Kaur. Die Leere-berührten Outfits präsentieren die Überlebenden mit leuchtend blauen Augen, während die Ränder ihrer Kleidung in unheimlicher Vergessenheit zu verschwinden scheinen. Stacheln aus eisiger Leere ragen aus ihren Schultern und sorgen für ein schauriges Aussehen. Diese Kollektion ist bis zum 06. November erhältlich.

Auch die „Hallowed Blight“-Kollektion bekommt ab dem 24. Oktober Zuwachs – mit neuen sehr seltenen Outfits für den Onryo und Yoichi Asakawa, sowie einem ultra seltenen Outfit für den Xenomorph.

Das Outfit für den Onryo beinhaltet ihr Haar und ihre Kleidung, die mit unheimlichen Beulen des Blight-Serums bedeckt sind. Yoichis „Hallowed Blight“-Outfit hingegen besteht aus einer dunkelblauen Jacke, einem burgunderroten Unterhemd und einer beigen Hose, die mit Blight- Serum befleckt ist. Der Torso des Xenomorphs ist mit knolligen, leuchtenden Wucherungen bedeckt, die seine Erscheinung noch furchterregender machen.