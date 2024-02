Dead by Daylight: Lights Out Ereignis gestartet

Autor:, in / Dead by Daylight

Mit Dead by Daylight: Lights Out findet jetzt ein einzigartiges, zeitlich begrenztes Ereignis in The Fog statt.

Eine in Dunkelheit gehüllte Karte. Keine Perks. Kein Terror-Radius. Keine Kratzspuren. Vergesst alles, was ihr über Dead by Daylight Trials wisst.

Am 7. Februar wurde in Dead by Daylight ein spezieller, zeitlich begrenzten Modifikator namens Lights Out veröffentlicht, der den gewohnten Trials eine neue, erschreckende Ebene der Angst hinzufügt.

Was ist ein Modifikator?

Modifikatoren sind Anpassungen des bestehenden Trial-Formats, die eine einzigartige und aufregende neue Möglichkeit bieten, Dead by Daylight zu spielen.

Tötet die Lichter

Der Lights Out Modifier läuft bis zum 14. Februar um 11 Uhr (EST) und versetzt die Spieler in eine furchterregende Atmosphäre, in der ihnen einige der wichtigsten Hilfsmittel fehlen.

„Mit Lights Out wollten wir den Horror und die Spannung, die den Kern unseres Spiels ausmachen, noch weiter steigern“, sagt Michael Nielson, Game Design Team Lead bei Dead by Daylight. „Unser Ziel war es, Trials noch fesselnder und erschreckender zu machen. Es wird viele Überraschungen geben, denn man weiß nie, was einen hinter der nächsten Ecke erwartet!“

Dead by Daylight: Lights Out Details:

Zunächst einmal finden sich die Spieler auf einer in Dunkelheit gehüllten Karte mit eingeschränkter Benutzeroberfläche wieder, was die Sicht und das Bewusstsein für ihre Umgebung erheblich einschränkt.

Um die Intensität weiter zu erhöhen, werden die Spieler feststellen, dass alle Perks, auf die sie sich verlassen haben, nun deaktiviert sind. Die Überlebenden müssen sich außerdem einer neuen Herausforderung stellen: Der Killer hat keinen Terrorradius mehr.

Um die Chancen auszugleichen, werden die Überlebenden keine Kratzspuren mehr hinterlassen, was ihre Verfolgung erschwert. Und obwohl die Spieler zu Beginn keine Gegenstände haben werden, gibt es mehr Truhen auf der Karte, in denen sich höherwertige Gegenstände befinden, die den Abschluss der Prüfung erleichtern.

Lights Out wird die von den Spielern geliebte Dead by Daylight-Formel auf den Kopf stellen und soll die erste von mehreren Modifikationen sein, die in naher Zukunft veröffentlicht werden. Lights Out wird über das Menü von Dead by Daylight zugänglich sein, zusätzlich zum regulären Trial-Format.