Dead by Daylight: Alan Wakes Albtraum geht weiter

Alan Wakes Albtraum geht in Dead by Daylight weiter!

Es ist keine Fiktion – es ist real. Alan Wake, Star der von der Kritik gefeierten Alan Wake-Reihe, betritt als neuester Überlebender von Dead by Daylight den Nebel.

Ab dem 30. Januar können Fans in dieser Zusammenarbeit zwischen Behaviour Interactive und Remedy Games in die Rolle des verstörten Schriftstellers schlüpfen.

Wer nicht bis zur Veröffentlichung warten kann, kann Alan Wake in der zeitlich begrenzten öffentlichen Testversion von Dead by Daylight auf Steam ausprobieren.

Geschrieben in der Dunkelheit: In der Welt von Alan Wake ist Alan ein talentierter Schriftsteller, der seinen Fans vor allem als Autor der erfolgreichen Alex Casey-Reihe bekannt ist, zu der auch Return to Sender und The Sudden Stop gehören.

Leider nahm ein Urlaub in Bright Falls eine düstere Wendung, als er sich einer übernatürlichen Dunkelheit gegenübersah. Die Handlung seines letzten Romans, eine Horrorgeschichte, an die er sich nicht erinnern konnte, erwachte zum Leben und führte dazu, dass er an einem dunklen Ort gefangen wurde.

Als Gefangener kämpft Alan Wake mit allen Mitteln, um zu entkommen. Sein Versuch, sich einen Weg in die Freiheit zu schreiben, führte ihn jedoch direkt in die Fänge der Entität und tauschte einen dunklen Ort gegen einen anderen.

„Als ich nach einem Ausweg suchte, nach ein wenig Licht in der Dunkelheit, erinnerte ich mich an ein Drehbuch, das ich für Night Springs geschrieben hatte und in dem es um einen Ort ging, der in Nebel gehüllt war. Als diese Erinnerungen wieder auftauchten, umgab mich derselbe Nebel. Wieder einmal befinde ich mich an einem mir unbekannten Ort – gefangen. Ich muss einen Ausweg finden. Ich weiß nicht, warum, aber ich weiß, dass das Umschreiben des Drehbuchs der Schlüssel ist.“ -Alan Wake, Verlorenes Manuskript

Und natürlich wäre es nicht Alan Wake ohne die Schauspieler, die ihn zum Leben erwecken. In Dead by Daylight’s Alan Wake Chapter ist sowohl das Ebenbild des Schauspielers Ilkka Villi zu sehen, der Alan in den Live-Action-Szenen der Serie spielt, als auch Matthew Porretta, der ihn in der gesamten Serie gesprochen hat.

Die Spielerinnen und Spieler werden neue, originale Sprachaufnahmen hören können, wenn Alan Wake sich im Nebel seiner neuesten tödlichen Herausforderung stellt.

Ein sich entwickelndes Horror-Roster: Von Filmen bis hin zu Videospielen, Dead by Daylight ist die Heimat einiger der größten Charaktere der Horrorgeschichte.

Mit der Aufnahme von Alan Wake wird die vielfältige Liste der Überlebenden noch größer, und es kommt ein Hauptcharakter aus einer der besten Horrorspielserien hinzu. Nach der Veröffentlichung des von der Kritik gefeierten Alan Wake 2 ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um ein neues, düsteres Kapitel der geliebten Figur zu erleben.

„Seit dem ersten Erscheinen im Jahr 2010 hat Alan Wake einen großen Einfluss auf das Dead by Daylight-Team gehabt“, sagt Mathieu Coté, Head of Partnerships bei Behaviour Interactive. „Von allgemeinen Themen bis hin zu spezifischen Elementen fühlen sich unsere beiden Spiele bereits in vielerlei Hinsicht verbunden. Wir waren immer der Meinung, dass dieser Charakter im Dead by Daylight-Universum zu Hause sein würde. Alan endlich als Survivor zu sehen, fühlt sich an wie ein Moment, in dem sich der Kreis schließt, vor allem, da der kürzlich veröffentlichte zweite Teil der Serie noch frisch in den Köpfen der Spieler ist.“ „Wir freuen uns sehr und fühlen uns geehrt, dass Alan Wake in den Nebel von Dead by Daylight eintaucht“, sagt Sam Lake, Creative Director von Remedy Entertainment. „Schon bei unseren ersten Gesprächen über die Zusammenarbeit mit Behaviour Interactive war klar, dass die Geschichte beider Spiele erstaunlich kompatibel ist und auf viele ähnliche Inspirationen zurückgreift – eine echte Übereinstimmung in der… Hölle. Jetzt, da Alan Wake 2 erschienen ist, ist die Zeit reif für einen weiteren Albtraum.“

Licht aus: Zusammen mit der Veröffentlichung des neuesten Kapitels kommt ein spezieller, zeitlich begrenzter Modifikator namens Lights Out, der Dead by Daylight eine neue, erschreckende Ebene des Schreckens verleiht.

Modifikatoren sind brandneue Anpassungen des bestehenden Trial-Formats, die den Spielern eine einzigartige und spannende Erfahrung bieten. Mit Lights Out finden sich die Spieler in einer furchteinflößenden Atmosphäre wieder, in der einige der wichtigsten Werkzeuge fehlen, die sie gewohnt sind.

Der Lights Out-Modifikator wird in den kommenden Wochen ins Spiel implementiert werden. Das Dead by Daylight: Alan Wake Kapitel wird am 30. Januar auf allen unterstützten Plattformen verfügbar sein.