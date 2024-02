Dead by Daylight: Iron Maiden Kollektion verfügbar

Autor:, in / Dead by Daylight

Eine weitere Ikone findet ein Zuhause in Dead by Daylight – und zwar eine, der fremde Länder definitiv nicht fremd sind.

Dead by Daylight hat sich mit der legendären Heavy-Metal-Band Iron Maiden zusammengetan, um deren geliebte Galionsfigur Eddie in einer elektrisierenden neuen Kollektion ins Spiel zu bringen.

Eddie ist eine wahre Metal-Ikone und ziert als wandelnde Figur fast alle Albumcover, T-Shirts und Merch-Artikel von Iron Maiden. Wo immer die Musik der Band erklingt, kann man sicher sein, dass Eddie nicht weit weg ist.

Eddie betritt The Fog als Legendary Outfits für The Dredge, The Doctor, The Deathslinger und The Oni. Iron Maiden-Fans werden die Inspiration hinter den Outfits sicher wiedererkennen, da jedes einzelne von ihnen auf eine oder mehrere von Eddies ikonischen Iterationen im Laufe der Jahre zurückgeht.

Auch die Überlebenden sind mit dabei, mit Very Rare Tour-Shirts für alle Original-Survivors des Spiels.

Kirby Taylor, Produktmanagerin bei Dead by Daylight, sagte: „Das ist eine unglaublich aufregende neue Zusammenarbeit für uns. Eddie ist eine solche Ikone und es war ein wahrgewordener Traum, durch einige seiner berühmten Auftritte zu blättern, um zu sehen, mit welchen Killern wir sie kombinieren können. Wir sind auch froh, dass unsere Survivors mit ein paar tollen Tour-T-Shirts dabei sein können. Ein paar davon haben sogar eine kleine Überraschung, je nach Survivor, aber das überlassen wir den Spielern, herauszufinden.“

Als zusätzlicher Leckerbissen für die Fans wird Iron Maidens klassischer Song Fear of the Dark abgespielt, sobald eines dieser Kosmetika in der Lobby des Spiels ausgerüstet ist – eine gute Einstimmung auf die bevorstehende Herausforderung, bei der die Gesichter schmelzen.

Eddie, der schon auf blutigen Schlachtfeldern, in dystopischen Zukünften und in den Tiefen der Hölle auftrat, wird sich in der verdrehten Welt von Dead by Daylight wie zu Hause fühlen.

Die Iron Maiden Collection ist ab sofort erhältlich.