New Star GP: Release-Termin zum Arcade-Rennspiel

Autor:, in / New Star GP

Image: Five Aces Publishing Ltd

Das Arcade-Rennspiel New Star GP wird im März mit Retro-Optik und jeder Menge Inhalte an den Start gehen.

Entwickler New Star Games, das BAFTA-ausgezeichnete Studio, das für Spielehits wie New Star Soccer, Retro Goal und Retro Bowl verantwortlich ist, freut sich, bekannt zu geben, dass sein neues Rennspiel im Retro-Stil, New Star GP, am 7. März für Xbox, PlayStation, Switch und PC Steam zum Preis von £24,99 veröffentlicht wird (regionale Preise gelten)

New Star GP ist ein schnelles und aufregendes Arcade-Motorsportspiel mit atemberaubender Retro-Optik. Wie alle Titel von New Star Games ist New Star GP im Kern einfach zu spielen, enthält aber eine überraschende Menge an Tiefe und Details, die den Spieler mit einer Erfahrung belohnen, wie er sie bei keinem anderen Spiel erlebt hat.

Spielt den Karrieremodus, der in den 80er Jahren beginnt, und arbeitet euch durch 5 Jahrzehnte des Rennsports, während ihr euer Auto und euer Unterstützungsteam aufrüstet, oder jagt im Meisterschaftsmodus allein oder im geteilten Bildschirm mit bis zu drei Freunden nach der Höchstpunktzahl.

Das Spiel bietet 176 einzigartige Events, darunter Zeitfahren, Checkpoint-Rennen, Rückwärtsrennen, Rivalenrennen, Ausscheidungsrennen und Rennen im GP-Stil! Tretet gegen 45 einzigartige Fahrer aus allen Jahrzehnten des Rennsports an, jeder mit seiner eigenen Persönlichkeit und seinem eigenen Fahrstil.

Fahrt auf 17 wunderschönen Strecken auf der ganzen Welt, alle mit einzigartigen Spielstilen, Wetterbedingungen und Streckenabnutzungswerten, die ein abwechslungsreiches Rennerlebnis bieten, das verschiedene Rennstrategien erfordert, um die Erfolgschancen zu maximieren.

New Star GP bietet außerdem 17 einzigartige Meisterschaftswettbewerbe auf den Strecken des Karrieremodus, die entweder im Einzelspieler-Modus oder mit bis zu 4 Spielern ausgetragen werden können. Jeder dieser Wettbewerbe hat eine einzigartige Auswahl an Strecken und Spieleinstellungen. Das Spiel verfügt zudem über einen Modus, in dem die Spieler ihre eigenen, maßgeschneiderten Meisterschaftswettbewerbe erstellen können.

Legt die Anzahl der Runden, das Wetter, die Streckenkonfiguration, den Schwierigkeitsgrad, die Renngeschwindigkeit und eine Vielzahl anderer Optionen fest. Benutzerdefinierte Wettbewerbe können im Einzel- oder Mehrspielermodus mit bis zu 4 Spielern ausgetragen werden.

New Star GP wurde von New Star Games entwickelt und von Five Aces +Publishing veröffentlicht.