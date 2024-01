New Star GP: Grünes Licht für Start im März

Autor:, in / New Star GP

Image: Five Aces Publishing Ltd

Entwickler New Star Games, das BAFTA-ausgezeichnete Studio, das für Spielehits wie New Star Soccer, Retro Goal und Retro Bowl verantwortlich ist, freut sich, bekannt zu geben, dass sein neues Rennspiel im Retro-Stil, New Star GP, diesen März für Xbox, PlayStation, Switch und PC Steam veröffentlicht wird.

New Star GP ist ein schnelles und aufregendes Arcade-Motorsportspiel mit atemberaubender Retro-Optik. Wie alle Titel von New Star Games ist New Star GP im Kern einfach zu spielen, enthält aber eine überraschende Menge an Tiefe und Details, die die Spieler mit einem Erlebnis belohnen, wie sie es bei keinem anderen Spiel erlebt haben.

Spielen Sie den Karrieremodus, der in den 80er Jahren beginnt, und arbeiten Sie sich durch die Jahrzehnte des Rennsports, während Sie Ihr Auto und Ihr Unterstützungsteam aufrüsten, oder jagen Sie im Meisterschaftsmodus allein oder im geteilten Bildschirm mit Freunden nach hohen Punktzahlen.

Das Spiel bietet 176 einzigartige Events, darunter Zeitfahren, Checkpoint-Rennen, Rückwärtsrennen, Rivalenrennen, Ausscheidungsrennen und Rennen im GP-Stil.

Tretet gegen 45 einzigartige Fahrer aus allen Jahrzehnten des Rennsports an, jeder mit seiner eigenen Persönlichkeit und seinem eigenen Fahrstil. Fahrt auf 17 wunderschönen Rennstrecken auf der ganzen Welt, alle mit einzigartigen Spielstilen, Wetterbedingungen und Streckenabnutzungswerten, die ein abwechslungsreiches Rennerlebnis bieten, das verschiedene Rennstrategien erfordert, um die Erfolgschancen zu maximieren.

Dann gibt es noch das Support-Team – Techniker, Boxenpersonal und kaufmännische Angestellte, die im Laufe der Jahrzehnte 86 einzigartige Vergünstigungen freischalten können, die die Leistung auf und neben der Strecke steigern.

Darüber hinaus gibt es 15 einzigartige Karosserien, die freigeschaltet werden können, und jedes Auto kann auf 8 verschiedene Arten aufgerüstet werden. Zusätzlich kann jedes Auto durch die Lizenzierung von Technologiepaketen der gegnerischen Teams verbessert werden.

Bei der Individualisierung können die Spieler aus einer Reihe von Gegenständen wählen, darunter mehr als 60 Helme, Frisuren, Farben, Brillen und vieles mehr. Hinzu kommen einzigartige Autodesigns sowie die Möglichkeit, die Farben der Designs zu ändern und freigeschaltete Sponsorenlogos anzubringen.

Dazu kommen Hunderte von einzigartigen Nachrichten, Dilemmas und Rollenspielevents abseits der Rennstrecke, und schon hat man ein Spiel, das die ganze DNA eines New Star Games-Titels in sich trägt, verpackt in einen Retro-Arcade-Racer. Und das ist nur der Karrieremodus!

New Star GP bietet außerdem 17 einzigartige Meisterschaftswettbewerbe auf den Strecken des Karrieremodus, die entweder im Einzelspieler-Modus oder mit bis zu 4 Spielern ausgetragen werden können.

Jeder dieser Wettbewerbe hat eine einzigartige Auswahl an Strecken und Spieleinstellungen. Das Spiel verfügt auch über einen Erstellungsmodus, in dem die Spieler ihre eigenen, maßgeschneiderten Meisterschaftswettbewerbe erstellen können. Legt die Anzahl der Runden, das Wetter, die Streckenkonfiguration, den Schwierigkeitsgrad, die Renngeschwindigkeit und eine Vielzahl anderer Optionen fest. Benutzerdefinierte Wettbewerbe können im Einzel- oder Mehrspielermodus mit Freunden ausgetragen werden.

New Star GP ist das größte und ambitionierteste Spiel, das New Star Games je veröffentlicht hat. Entwickelt von New Star Games und veröffentlicht von Five Aces Publishing.

Die Early-Access-Phase auf Steam verlief sehr positiv, und das Feedback der Xbox Winterfest-Demo ergab im Durchschnitt 4,7 von 5 Punkten, wobei die Spieler anmerkten, dass sie „nicht mehr auf das vollständige Spiel warten können“.