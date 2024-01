Deutsche Charts: EA SPORTS FC 24 toppt Europas Jahrescharts

Der Gewinner der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft wird am 14. Juli gekürt. Der Spitzenreiter der plattformübergreifenden, europäischen Games-Jahrescharts 2023, ermittelt von GfK Entertainment, steht dagegen jetzt schon fest.

Mit EA SPORTS FC 24 setzt sich, zum wiederholten Male, eine Ballsport-Simulation aus dem Hause Electronic Arts durch. Der Nachfolger des 2022 siegreichen FIFA 23 war nicht nur insgesamt das beliebteste Videospiel, sondern toppt auch die Jahreshitlisten in acht der 19 untersuchten Länder – so u. a. in Belgien, Italien, Polen und Spanien.

Sehr eng war der Kampf um Rang zwei, den Hogwarts Legacy für sich entscheidet. Das Fantasy-RPG zaubert sich in Großbritannien, den Niederlanden und Tschechien sogar auf den Thron.

Das drittplatzierte The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom war in Deutschland, Frankreich, Norwegen, Österreich, Schweden und der Schweiz am erfolgreichsten. Zu den Topsellern des vergangenen Jahres zählten u. a. auch Super Mario Bros. Wonder, Marvel’s Spider-Man 2 und FIFA 23.

In den separat ermittelten, nach Plattform unterteilten deutschen Games-Jahrescharts gelingt EA Sports FC 24 das Triple. Vizesieger auf PS5, PS4 und Xbox Series ist jeweils Hogwarts Legacy, das wiederum die Xbox One-Auswertung anführt. Die übrigen Plattformen dominieren The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo Switch) und der Landwirtschafts-Simulator 22 (PC).

Basis der europäischen Games-Jahrescharts 2023 sind die physischen Verkaufsdaten aus folgenden Ländern: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweiz, Schweden, Slowenien, Slowakei, Spanien, Tschechien und Ungarn.