Skull and Bones: Premium Edition vorgestellt

Autor:, in / Skull and Bones

Ubisoft stellt euch die Premium Edition von Skull and Bones genauer vor. Schaut euch hier direkt das Video dazu an.

Skull and Bones wird am 16. Februar 2024 veröffentlicht. Spielt bis zu drei Tage früher mit der Premium Edition oder indem ihr Ubisoft+ abonniert. Was in der Premium Edition steckt, erfahrt ihr weiter unten. Dazu kann das Spiel im Microsoft Store vorbestellt werden:

Die Skull and Bones Premium-Edition enthält:

„Die Ballade von Bloody Bones“-Kollektion mit einer Kapitänskluft und Schiffsverschönerungen

Zwei zusätzliche Missionen: „Die Ashen Corsair“ und „Das Vermächtnis von Bloody Bones“

Das digitale Artbook und ausgewählte Spiel-Soundtracks

Das Kaperbrief-Token, um einen Premium-Battlepass und zusätzliche Inhalte freizuschalten

Spielbar ab 13.02.2024

Hier gibt es den Skull and Bones Trailer zur Premium Edition zu sehen: