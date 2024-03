New Star GP: Zurück in die 80er Jahre

Autor:, in / New Star GP

Image: Five Aces Publishing Ltd

Schaut euch in vier neuen Gameplay-Videos Spielszenen aus New Star GP auf der Xbox Series X an und verschafft euch einen ersten Eindruck.

In New Star GP erwartet euch ein aufregendes Formel-1 Spiel in einer atemberaubenden Retro-Optik, welches euch bis zurück in die 1980er wirft.

Im Karriere-Modus von New Star GP beginnt ihr in den 80er-Jahren und arbeitet euch durch fünf Jahrzehnte des Rennsports und verbessert dabei nicht nur euren Rennwagen, sondern auch euer komplettes Team.

Durch Leistungs-Upgrades am Fahrzeug sorgt ihr für mehr Grip, eine bessere Beschleunigung oder ein besseres Kurvenverhalten. Verbesserungen an eurem Team sorgen zum Beispiel für einen schnelleren Boxenstopp oder bessere Belohnungen nach eurem Rennen.

Euch erwarten 176 einzigartige Events, darunter Zeitfahren, Checkpoint-Rennen, Rückwärtsrennen, Rivalenrennen, Ausscheidungsrennen und Rennen im GP-Stil.

Wir von XboxDynasty haben uns ins Cockpit geworfen und unseren Ritt in vier neuen Gameplay-Videos für euch festgehalten.

New Star GP | Der Beginn einer rasanten Karriere

New Star GP | Das zweite Rennwochenende in Neapel

New Star GP | Global Track Cup im Jahr 2020

New Star GP | American Track Cup 2020

New Star GP erscheint am 07.03.2023 und kann für 29,99 Euro imMicrosoft Store vorbestellt werden.

