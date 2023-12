New Star GP: Xbox Demo ab sofort erhältlich

Autor:, in / New Star GP

Image: Five Aces Publishing Ltd

Ladet euch jetzt die neue New Star GP Demo herunter und probiert das Spiel kostenlos aus, das im Jahr 2024 veröffentlicht werden soll.

Ihr habt Bock auf Virtua Racing Vibes im 21. Jahrhundert? Dann könnt ihr euch jetzt die kostenlose Demo von New Star GP herunterladen. Ausführliche Details zum Retro-Rennspiel haben wir euch bereits im Juni 2023 präsentiert.

Jetzt ist es an der Zeit das Spiel selbst auszuprobieren, also ladet euch jetzt die Demo herunter und teilt uns in den Kommentaren mit, wie euch das Spiel gefallen hat und wie euer erster Eindruck ausfällt. Kleiner Hinweis: Die Entwickler lesen hier mit!

Also ab als Erster über die Ziellinie und dann Feedback in den Kommentaren da lassen!