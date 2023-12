Born of Bread: Spiel heute ofenfrisch für Xbox

Ohne das köstliche Abenteuer-Rollenspiel Born of Bread von WildArts und Dear Villagers ist kein Festtagsschmaus perfekt. Doch zum Glück ist es ab heute ofenfrisch für PC für 24,99 USD / 24,99 EUR und für Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X/S für 29,99 USD / 29,99 EUR erhältlich.

Für die Switch- und Steam-Versionen gilt außerdem in der ersten Verkaufswoche ein Veröffentlichungsrabatt von 10 %.

„Born of Bread fühlt sich wie das perfekte Spiel für die Festtage an“, so WildArts Lead Designer und Programmierer Nicolas Lamarche. „Es steckt voller urkomischer Witze, bezaubernder Charaktere, kulinarischer Wortspiele und einem umfangreichen Abenteuer, das die Essenz klassischer Rollenspiele der 90er-Jahre einfängt. Born of Bread ist unsere Ode an die Spiele, die wir in unserer Kindheit während der Festtage gespielt haben, daher freuen wir uns sehr, diese Tradition an die nächste Generation weiterzureichen.“

„Als wir Born of Bread zum ersten Mal sahen, wussten wir, dass es ein Juwel ist“, erklärt Guillaume Jamet, Head of Publishing bei Dear Villagers. „Das Spiel brachte uns sofort zum Lachen und überraschte mit seiner ausgeprägten visuellen Eigenart, rundenbasierten Kämpfen mit Action und Suchtfaktor und einer unglaublichen Geschichte. Wir sind so froh, dass wir das gesamte Abenteuer endlich mit euch allen teilen können!“