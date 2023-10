Born of Bread: Ofenfrischer Release im Dezember verkündet

Autor:, in / Born of Bread

Image: Plug In Digital

Das einer verlängerten Backzeit kommt das Adventure-RPG Born of Bread im Dezember frisch aus dem Ofen.

Der Indie-Entwickler WildArts freut sich, in Zusammenarbeit mit Dear Villagers ankündigen zu können, dass sein kommendes Adventure-RPG Born of Bread am 5. Dezember endlich zum Verzehr bereit sein wird, wenn es auf den Plattformen PC, Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht wird.

Um diese Ankündigung zu feiern, hat WildWarts einen brandneuen Trailer veröffentlicht, der mehr von den verrückten Charakteren, den wilden Welten, den strategischen Kämpfen und allen Arten von Blödsinn zeigt.

Born of Bread ist ein hausgemachtes, rundenbasiertes Rollenspiel-Abenteuer, das an klassische Cartoon-Rollenspiele erinnert, voller lustiger Charaktere und charmanter Geschichten für Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Wesen aus einem anderen Zeitalter treiben im ganzen Land ihr Unwesen und stellen für alle eine große Bedrohung dar.

Der unwahrscheinlichste Held, Loaf, ein aus Brot geborener Golem, der ein nie endendes kindliches Staunen besitzt, findet sich und seine neu gefundenen Freunde inmitten eines Dramas wieder, das seit Tausenden von Jahren im Entstehen ist.

Erforscht eine wunderbare Welt voller Geheimnisse, die von den rätselhaften Ruinen des Waldes der Wurzeln bis zu den eisigen Landschaften der Frosty Flats reicht. Stellt euch mit Hilfe eurer Freunde bedrohlichen Bösewichten und nehmt an lustigen, skurrilen rundenbasierten/Echtzeit-Hybridkämpfen teil.

Nicolas Lamarche, Lead Designer und Programmierer bei WildArts, sagte: „Wir freuen uns sehr, Born of Bread rechtzeitig zu den Feiertagen auf den Markt bringen zu können, denn es ist ein gesundes Abenteuer, das sich perfekt für die ganze Familie eignet. Born of Bread wurde von den klassischen Comedy-RPGs unserer Kindheit inspiriert, die auch in den folgenden Jahrzehnten ein Teil von uns geblieben sind. Glücklicherweise ist das Genre ein Evergreen geblieben und wir denken, dass Fans aller Altersgruppen von Loafs Reise begeistert sein werden.“

Guillaume Jamet, Head of Publishing bei Dear Villagers, sagte: „Born of Bread ist wirklich lustig, liebenswert, hat eine starke visuelle Identität und vor allem macht es Spaß zu spielen. Es ist wirklich ein Vergnügen für alle Altersgruppen, und wir können es kaum erwarten, dass die Spieler es im Dezember endlich in die Hände bekommen!“

Das vollständige Rezept zum Backen von Born of Bread erfordert die folgenden Zutaten:

Einen Mehlgolem, der ein nie endendes kindliches Staunen und eine Reihe von seltsamen Fähigkeiten besitzt

Eine wunderbare Welt voller Geheimnisse

Eine eklektische Besetzung von ausgeprägten Charakteren

Eine verrückte Storyline

Eine Prise leichter Rätsel

Rundenbasierte Kämpfe mit einer Prise Echtzeit-Minigames

Helle, farbenfrohe 2,5D-Grafik

Nebenmissionen (je nach Geschmack)

Ein gefangenes Publikum, das dir im Kampf Boni gewährt

Für den Anfang braucht ihr euren Mehlgolem, Loaf. Versetzt ihn in ein mystisches Land, wo er sich unter seine Freunde und die Einheimischen mischen kann. Auch wenn er nicht so aussieht, könnte Loaf der Held sein, den dieses Land knetet!

Fügt eine Geschichte über Wesen aus einem anderen Zeitalter ein, die im ganzen Land Unheil anrichten. Und mit ihrem Unfug kommt eine große Bedrohung für alle!

Gestaltet ein vielseitiges Ensemble aus liebenswerten Charakteren, 2,5D-Illustrationen, Umwelträtseln und einzigartigen rundenbasierten/Echtzeit-Hybridkämpfen. Stellt sicher, dass ihr wisst, wogegen euer Feind schwach oder resistent ist, denn es braucht Köpfchen und Reflexe, um die Scharen von Gegnern in Born of Bread zu vereiteln.