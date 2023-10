Lords of the Fallen 2023: Kostenloses Halloween-Event gestartet

Autor:, in / Lords of the Fallen 2023

In Lords of the Fallen wurden ein kostenloses Halloween-Event mit saisonalen Inhalten gestartet.

HEXWORKS, ein Studio von CI Games, hat die gruselige Jahreszeit mit einem kostenlosen, zeitlich begrenzten Halloween-Event für Lords of the Fallen eingeläutet. Das Event ist bereits gestartet und läuft bis zum 2. November.

Die Spielwelt Mournstead wurde mit saisonalen Kosmetika geschmückt. Die Spieler können außerdem eine neue Questlinie verfolgen, um die Kürbismaske zu erlangen, einen furchterregenden Helm, der von der kultigen Kürbislaterne inspiriert ist.

Das Ereignis fällt mit der plattformübergreifenden Veröffentlichung eines bedeutenden Updates – The Pumpkin Patch – zusammen, das eine Reihe neuer Gameplay-Mechaniken mit sich bringt, die auf der Grundlage des laufenden Feedbacks der Community entwickelt wurden.

Das Pumpkin Patch-Update beinhaltet:

Überarbeitetes New Game Plus (NG+) – Ein neues, abgestuftes NG+ System führt Vestiges in den Spielmodus ein; jede höhere Stufe von NG+ entfernt mehr Vestiges aus dem Spiel und erhöht den Schwierigkeitsgrad für den Spieler.

Vollständiges Crossplay – Spieler können nun die volle Crossplay-Funktionalität zwischen allen PC- und Konsolenplattformen nutzen. Dies folgt auf die Einführung von Crossplay zwischen Xbox Series X|S- und PlayStation 5-Spielern zu Beginn dieser Woche.

Reduzierte Feinddichte – Eine Reduzierung der Feinddichte in Bereichen, die von den Spielern als besonders herausfordernd empfunden wurden.

Leistung und Stabilität – Weitere Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen auf allen Plattformen.

HEXWORKS ruft die Spieler außerdem dazu auf, Fotos aus dem Spiel einzureichen, die mit dem einzigartigen 3D-Fotomodus von Lords of the Fallen erstellt wurden, um sie an einem der prominentesten und bekanntesten öffentlichen Plätze der Welt ausstellen zu können: dem New Yorker Times Square.

Der Screenshot, der das Erlebnis des Spielers in Lords of the Fallen wiedergeben soll – sei es ein episches Abenteuer, ein erschütternder Kreuzzug oder eine nervenaufreibende Expedition durch das albtraumhafte Reich der Toten – wird ab dem 26. November für zwei Wochen auf dem NASDAQ-Gebäude zu sehen sein.