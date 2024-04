Lords of the Fallen 2023: Master of Fate-Update bringt neue Modifikationen

Autor:, in / Lords of the Fallen 2023

Mit dem Master of Fate-Update wurden jetzt neue Modifikationen für Lords of the Fallen eingeführt.

CI Games hat heute Version 1.5 – „Master of Fate“ veröffentlicht, ein kostenloses Update für alle Besitzer des Dark Fantasy Action-RPGs Lords of the Fallen.

Master of Fate ist die Krönung von über 30 Updates seit der Veröffentlichung, die zu erheblichen Verbesserungen der Leistung, Stabilität und Optimierung sowie zu einer rigorosen Anpassung des Schwierigkeitsgrades als Reaktion auf das Feedback der Spieler geführt haben.

Das Update, das für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 verfügbar ist, liefert auch den letzten Meilenstein der umfangreichen Roadmap des Spiels nach der Veröffentlichung: das Advanced Game Modifier System.

Saul Gascon, Head of Studio bei HEXWORKS, spricht im Entwickler-Video über Version 1.5 und mehr:

Master of Fate schließt eine wöchentliche Kadenz neuer Inhalte und Verbesserungen der Lebensqualität für Lords of the Fallen ab, die das Spielerlebnis erheblich verbessern, darunter:

Erhebliche Verbesserungen bei Leistung, Optimierung und Stabilität

Strenges Balancing des Schwierigkeitsgrads, einschließlich Reduzierung der Mob-Dichte und Abschwächung von Fernkampfangriffen

Aufgeteiltes PvP- und PvE-Spielbalancing

Online-Multiplayer-Verbesserungen für verbessertes Matchmaking und Verbindungsstabilität

Neue Questlinien, darunter Season of the Bleak, Trial of the Three Spirits und Way of the Bucket

Neue Rüstungen und Waffensets

Zusätzliche geheime Bosswaffenfähigkeiten

Verbesserte Bosskämpfe mit zusätzlichen Movesets und neuer KI

12 neue Zaubersprüche, darunter der verheerende Arenazauber „Verderben

Neue schmerzhafte Schläge: Jede Waffenfamilie verfügt nun über zwei einzigartige Finisher: einen für einhändige und einen für zweihändige Waffen

Drei neue Geschosse: Blutkotze, Explosivminen und Frostwürmer

QOL-Updates einschließlich: Inventarerweiterung, Zurücksetzen des Aussehens, Speicherfunktionalität und Gamepad-Neubindung

Das neueste Feature – das Advanced Game Modifier System – legt die Macht direkt in die Hände der Spieler und ermöglicht es ihnen, ihr Spielerlebnis vollständig anzupassen, indem sie eine beliebige Kombination von sieben Modifikatoren verwenden, um das Spiel einfacher, schwieriger oder einfach jedes Mal ein völlig neues Erlebnis zu machen.

Zu den Modifikatoren gehören die Möglichkeit, Gegner nach dem Zufallsprinzip zu platzieren, die Mob-Dichte zu verändern und sogar eine Art von Permadeath zu aktivieren.

Saul Gascon, Executive Producer und Head of Studio, HEXWORKS, sagte: „Wir möchten uns bei den vielen Spielern bedanken, die sich seit dem Start vor sechs Monaten auf Mournstead eingelassen haben; ihr Glaube an unsere Vision war eine echte Triebfeder für uns.“ „Als Reaktion auf ihre Unterstützung für das Spiel haben wir den Zeitraum des Live-Supports für Lords of the Fallen mit einer ehrgeizigen Roadmap für die Zeit nach dem Launch erweitert. Diese bestand aus vier bedeutenden Inhaltsupdates sowie zahlreichen kleineren Veröffentlichungen, die tonnenweise neue Inhalte sowie wichtige Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen enthielten.“ „Das Erreichen von Version 1.5 mit dem Master of Fate-Update und seinem wirklich bahnbrechenden Modifikatorensystem markiert den Abschluss dieser Roadmap und macht Lords of the Fallen zum besten Erlebnis, das es je gab.“