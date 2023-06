New Star GP: Heizt die Reifen der 90er auf

Autor:, in / New Star GP

New Star Games hat angekündigt, dass ihr Retro-Motorsport-Arcade-Rennspiel New Star GP, der neueste Teil der erfolgreichen New Star-Serie, noch in diesem Jahr für Xbox erscheinen wird.

New Star GP ist ein schnelles und aufregendes Arcade-Motorsportspiel mit Retro-Optik. Spielt den Karrieremodus, der in den 80er-Jahren beginnt, und arbeitet euch durch die Jahrzehnte des Rennsports, während ihr euren Wagen und euer Team aufrüstet, oder jagt im Meisterschaftsmodus allein oder im geteilten Bildschirm mit bis zu drei Freunden auf Highscorejagd.

Wenn das Spiel den Early Access erreicht, wird es Rennen aus den 80er- und 90er-Jahren enthalten. Das entspricht 56 einzelnen Rennveranstaltungen, die an kultigen Rennorten wie Brisbane, Quebec und Tokio stattfinden.

Es ist geplant, den Karrieremodus weiterzuentwickeln, um zukünftige Jahrzehnte des Rennsports zusammen mit neuen Autos, Orten, Strecken und Rivalen einzubeziehen. Der Meisterschaftsmodus bietet eine Auswahl an verschiedenen Meisterschaften, die entweder im Einzelspielermodus oder mit bis zu drei anderen Spielern gespielt werden können, wobei geplant ist, während der Early Access-Phase weitere Inhalte hinzuzufügen.

New Star GP ist das größte und ehrgeizigste Spiel, an dem New Star Games je gearbeitet hat, und passt daher hervorragend in den Steam Early Access. New Star Games ist bekannt dafür, der Community zuzuhören und mit ihr an ihren Titeln zu arbeiten, und freut sich darauf, den Input der Spieler zu erhalten, um die aktuelle Erfahrung zu verfeinern und auch neue Inhalte und Funktionen hinzuzufügen.

Simon Read, Gründer von New Star Games, sagte: „Bei New Star GP geht es darum, den Nervenkitzel der 90er-Jahre-Arcade-Rennen mit den tieferen Gameplay-Elementen, die der moderne Gamer erwartet, auf den neuesten Stand zu bringen. Ich glaube, dass wir dieses Ziel erreicht haben, denn das Team hier hat etwas geschaffen, das einfach nur Spaß macht!“