Blood Bowl 3: Kickoff zur Season 1

Cyanide Studio und NACON geben bekannt, dass Season 1 in Blood Bowl 3 heute beginnt. Das Spiel ist bereits für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One im Handel erhältlich.

Mit dem Start der ersten Season bietet Blood Bowl 3 allen Sportbegeisterten neue Features in Form einer offiziellen Rangliste, dem Bloodpass und einem Fortschrittssystem, in dem man mit zunehmender Erfahrung aufsteigen und Belohnungen freischalten kann. Als Dankeschön an die loyale Fangemeinde kann der Bloodpass für Season 1 kostenlos freigeschaltet werden, was allen sofortigen Zugang zur Fraktion der Echsenmenschen gibt.

Darüber hinaus wird eine wichtige Funktion, die von der Community gewünscht wurde und ursprünglich für Season 2 geplant war, nun in Season 1 eingeführt: Es kann sich jetzt für eine begrenzte Zeit wieder mit dem Spiel verbunden werden, wenn die Verbindung unterbrochen wurde.

Außerdem betreten die Echsenmenschen das Spielfeld in Blood Bowl 3. Für Coaches, die auf der Suche nach brachialer Gewalt und einem sehr mobilen Team sind, ist diese Fraktion die richtige. Sie umfasst sowohl starke und robuste, als auch schnelle und wendige Charaktere. Obwohl ihr Passspiel nicht ihre größte Stärke ist, werden die Echsenmenschen mit jedem gespielten Match stärker und sind besonders für erfahrene Coaches geeignet.

