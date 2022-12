Blood Bowl 3: Vorbestellungen ab sofort möglich

Autor:, in / Blood Bowl 3

die Vorbestellungen von Blood Bowl 3 ist ab sofort in verschiedenen Versionen möglich.

Cyanide Studio und NACON kündigen den Start der Vorbestellungen für Blood Bowl 3 an, der neuen Adaption des legendären Brettspiels von Games Workshop. Blood Bowl 3 wird am 23. Februar 2023 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich sein.

Wie vergangene Woche verkündet wurde, liegt der Schwerpunkt von Blood Bowl 3 auf den Individualisierungsmöglichkeiten. Deshalb enthält die Vorbesteller-Edition drei zusätzliche Mannschaftslogos und einen Satz Würfel zur Verwendung im Spiel.

Blood Bowl 3 wird in folgenden Varianten erhältlich sein: Brutal Edition, Deluxe – Black Orcs / Deluxe – Imperial Nobility und als Standard-Edition. Die Deluxe- und Brutal-Editionen bieten Zugang zu einigen exklusiven Anpassungsinhalten.

Blood Bowl 3 basiert auf der neuesten Ausgabe des legendären Brettspiels und ergänzt das physische Spiel um eine virtuelle Erfahrung. Zum Start des Spiels wird es 12 Fraktionen geben, darunter 4, die zum ersten Mal in einem Blood Bowl-Titel spielbar sind. Jede Fraktion hat ihre eigenen, einzigartigen Eigenschaften und damit verbundenen Inhalte.

Außerdem gibt es Einzel- und Mehrspielermodi sowie mehr Anpassungsmöglichkeiten als je zuvor. Alle 3 Monate wird eine neue Saison beginnen, in der es freischaltbare Belohnungen im Blood Pass und eine neue, spielbare Fraktion gibt.

Blood Bowl 3 wird bei den Game Awards mit einem neuen Trailer, Blood Bowl für Anfänger, vorgestellt.