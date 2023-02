Blood Bowl 3: Trailer zum Superbowl

Autor:, in / Blood Bowl 3

Cyanide Studio und NACON veröffentlichen heute einen neuen Trailer zu Blood Bowl 3, in dem ein Match zwischen den Bogenhafen Barons und den Thunder Valley Greenskins im Fokus steht.

Dabei kommentieren die bekannten Blood Bowl-Sportmoderatoren Jim & Bob die zweite Halbzeit, in der sich Orks und Trolle im brutalen sportlichen Wettkampf gegenüberstehen. Das Fantasy-Sportspiel wird am 23. Februar 2023 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich sein.

Blood Bowl 3 basiert auf der neuesten Ausgabe des legendären Brettspiels und ergänzt das physische Spiel um eine virtuelle Erfahrung. Zum Start des Spiels wird es zwölf Fraktionen geben, darunter 4, die zum ersten Mal in einem Blood Bowl-Titel spielbar sind. Jede Fraktion hat ihre eigenen, einzigartigen Eigenschaften und damit verbundene Inhalte.

Außerdem gibt es Einzel- und Mehrspielermodi sowie mehr Anpassungsmöglichkeiten als zuvor. Alle drei Monate wird eine neue Saison beginnen, in der es freischaltbare Belohnungen im Blood Pass und eine neue, spielbare Fraktion gibt.

Blood Bowl 3 erscheint am 23. Februar 2023 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und später für Nintendo Switch. Die Brutal Edition wird im Handel erhältlich sein.