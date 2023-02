Blood Bowl 3: Neue Features zum Fantasy-Sportspiel präsentiert

Autor:, in / Blood Bowl 3

Cyanide Studio und NACON veröffentlichen heute einen neuen Trailer zu Blood Bowl 3.

Das Fantasy-Sportspiel wurde an die Regeln der neuesten Ausgabe des berühmten Brettspiels von Games Workshop angepasst und wird am 23. Februar 2023 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S im Handel erhältlich sein.

Blood Bowl ist ein brutaler, von American Football inspirierter Wettbewerb, an dem Elfen, Menschen, Orks und andere Fantasy-Kreaturen teilnehmen. Blood Bowl 3 bietet dabei einige Besonderheiten.

Zum Start werden 12 spielbare Fraktionen zur Verfügung stehen. Neben bekannten Teams wie den Zwergen und den Dunkelelfen sind diesmal auch neue Gruppen dabei, wie der Reichsadel, die Alte-Welt-Allianz, die Chaos-Renegaten und die Schwarzorks. Weitere Fraktionen werden zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt.

Die dynamischen Spielfelder verwandeln sich während der Matches und ändern die Regeln. Für Überraschungen sorgen dann Kraken, unerträgliche Hitze und Insektenschwärme.

Zu den neuen Features von Blood Bowl 3 gehört eine umfassende Überarbeitung des Passsystems, um eine bessere Team-Balance zu erreichen. Das Passen des Balls ist nicht mehr an die Eigenschaft Agilität gebunden, sondern an die neue Pass-Fähigkeit. Außerdem können neue Fähigkeiten erlernt werden, die bei der Ausarbeitung von Strategien nützlich sind.

Das Levelsystem wurde ebenfalls komplett überarbeitet, um mehr Flexibilität und ein ausgewogenes Aufleveln innerhalb eines Teams zu ermöglichen.

Zusätzlich gibt es viele weitere Features zu entdecken, wie individuelle Spieler- und Teamanpassung, ein Saisonsystem und ein offizielles Ranking. So können alle während der Einzelspielerkampagne Clash of Sponsors und gegen andere Kontrahenten ihren ganz eigenen Stil zur Schau stellen, der sich von allen anderen abhebt.

Blood Bowl 3 wird in folgenden Varianten erhältlich sein: Brutal Edition, Deluxe – Black Orcs / Deluxe – Imperial Nobility und als Standard-Edition. Die Deluxe- und Brutal-Editionen bieten Zugang zu einigen exklusiven Anpassungsinhalten.

Blood Bowl 3 basiert auf der neuesten Ausgabe des legendären Brettspiels und ergänzt das physische Spiel um eine virtuelle Erfahrung. Zum Start des Spiels wird es 12 Fraktionen geben, darunter 4, die zum ersten Mal in einem Blood Bowl-Titel spielbar sind. Jede Fraktion hat ihre eigenen, einzigartigen Eigenschaften und damit verbundene Inhalte. Außerdem gibt es Einzel- und Mehrspielermodi sowie mehr Anpassungsmöglichkeiten als je zuvor. Alle drei Monate wird eine neue Saison beginnen, in der es freischaltbare Belohnungen im Blood Pass und eine neue, spielbare Fraktion gibt.

Blood Bowl 3 erscheint am 23. Februar 2023 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und später für Nintendo Switch.