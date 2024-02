Call of Duty: Warzone: Kompletter Server-Ausfall verärgert Spieler – UPDATE

Call of Duty hat derzeit mit einem Server-Crash zu kämpfen. Call of Duty Warzone und Modern Warfare III sind aktuell nicht online oder nur mit Hindernissen spielbar.

Noch gibt es keine Meldung, wann das Problem behoben wird.

Update: Der Fehler ist bekannt und Activision arbeitet an einer Lösung:

❗️ #MW3 #Warzone #ModernWarfareZombies #MW3RankedPlay

We're working on a fix for a known issue that appeared overnight that is preventing progress from being tracked in various areas of the game including but not limited to events, challenges, Battle Pass, and SR.

Players may…

— Call of Duty Updates (@CODUpdates) February 23, 2024