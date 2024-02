Baldur’s Gate 3: Mod-Support für alle Plattformen in Arbeit

Larian Studios hat offen über Pläne für die Unterstützung von Mods für Baldur’s Gate 3 gesprochen.

Wie Michael Douse als Head of Publishing in einer Reihe von Tweets erzählt, befinde sich ein plattformübergreifender Support für das Rollenspiel schon in Arbeit. Er wird später in diesem Jahr erscheinen und damit die Modding-Community unterstützen.

Douse sagte: „Wir sprechen normalerweise nicht über Dinge, bevor sie fertig sind, aber wie ihr vielleicht gelesen habt, machen wir eine Ausnahme. Wir haben an einem robusten, plattformübergreifenden Plan für Mod-Unterstützung gearbeitet, der später im Jahr veröffentlicht werden soll. Wir lieben unsere Modding-Community und wir wollen sie unterstützen. Es wird kommen.“ „Wir haben ein System, aber es muss noch getestet werden und erfordert noch Arbeit. Wir sind gespannt darauf. Ich verstehe, dass es ätzend ist, wenn das Spiel aktualisiert wird und Mods kaputt gehen. Unsere Community-Teams werden anfangen, mit der Modding-Community zu sprechen und sie einzubinden. Im Moment geht die Arbeit weiter.“

Seine Pläne für den Support konkretisierte der Entwickler später über Discord. Er beinhaltet unter anderem Unterstützung für Klassen, Benutzeroberfläche, Anpassung, Zaubersprüche und Assets.

„Wir arbeiten an der offiziellen Mod-Unterstützung, und das schon seit einer Weile. Wir wollen das Beste für euch, dazu gehört auch die Einrichtung einer Pipeline, die es Mod-Autoren ermöglicht, ihre Mods auf verschiedenen Plattformen zu veröffentlichen. Gemeinsam mit den Plattforminhabern arbeiten wir daran, dies Realität werden zu lassen, und bilden ein Team, das die Mod-Kuration unterstützt. Unser Ziel ist es, Modding-Unterstützung für Dinge wie Klassen, Benutzeroberfläche, Anpassung, Zaubersprüche und bestimmte Assets und Spielmechaniken anzubieten. Da dies keine kleine Aufgabe ist, hoffen wir, die ersten Stufen der Modding-Unterstützung in unserem nächsten großen Patch einführen zu können, der noch einige Monate entfernt ist. So frustriert ihr jetzt auch sein mögt, wir sind sehr daran interessiert, mit euch zusammenzuarbeiten – und wir haben vor, mit beliebten Mod-Autoren in Kontakt zu treten, um weitere Gespräche zu führen und gemeinsam daran zu arbeiten, Probleme in Zukunft zu vermeiden.“