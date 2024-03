Baldur’s Gate 3: Gierige Publisher ernten Kritik von CEO

Swen Vincke, CEO von Larian Games und der verantwortliche Director von Baldur’s Gate 3, nahm bei den Game Developers Choice Awards insgesamt vier Auszeichnungen entgegen.

Der Rollenspielhit Spiel wurde in den Kategorien Game of the Year, Best Design, Best Narrative und Audience Award ausgezeichnet.

In seiner Dankesrede nutzt er die Gunst der Stunde, um über die gierigen Unternehmen zu sprechen, die für die vielen Entlassungen in der Branche verantwortlich seien.

Vincke begann laut Eurogamer in seiner Rede mit: „Die Reden hier waren so gut und haben mir im Grunde genommen den Wind aus den Segeln genommen, über die Dinge, über die ich sprechen wollte, über die Beendigung des Krieges und die Beendigung der Gier, die diese Sache so lange versaut hat.“ „Ich habe mein ganzes Leben lang mit Publishern gekämpft und ich sehe immer wieder die gleichen, gleichen, gleichen Fehler, und es geht immer um die Quartalsgewinne. Das Einzige, was zählt, sind die Zahlen“, wie er weiter erklärte. „Und dann feuerst du jeden, und im nächsten Jahr sagst du ‚Scheiße, ich habe keine Entwickler mehr‘, und du fängst wieder an, Leute einzustellen, und dann machst du Akquisitionen, und dann steckst du sie wieder in die gleiche Schleife, und es ist einfach kaputt, und kaputt und kaputt.“ „Das müssen sie nicht. Man kann einfach Rücklagen bilden. Ein bisschen langsamer machen, die Gier eindämmen, widerstandsfähig sein.“ „Kümmert euch um die Menschen. Verliert nicht das institutionelle Wissen, das in all diesen Leuten aufgebaut wurde und das ihr jedes Mal verliert, sodass ihr den gleichen Zyklus immer und immer wieder durchlaufen müsst, oder? Das kotzt mich nämlich wirklich an.“

Im Rahmen der GDC sagte der Entwickler diese Woche, man würde für Baldur’s Gate 3 keine Erweiterungen oder DLCs herausbringen.