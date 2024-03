Baldur’s Gate 3: Rollenspiel regiert das Steam Deck

Steam-Inhaber Valve hat eine Liste der meistgespielten Spiele auf der hauseigenen Spielkonsole veröffentlicht, welche offenbart hat, dass das RPG Baldur’s Gate 3 von Entwickler Larian von März 2023 bis März dieses Jahres als Sieger hervorgeht.

Steam Deck – Top 10

Baldur’s Gate 3 Vampire Survivors Dave the Diver Hogwarts Legacy Elden Ring Palworld Cyberpunk 2077 Grand Theft Auto 5 Stardew Valley Red Dead Redemption 2

Baldur‘s Gate 3, das unzählige Preise im vergangenen Jahr gewann, darunter auch den begehrten Game of the Year Award bei den Game-Awards von Geoff Keighley, hatte die meisten täglich aktiven Spieler und stach damit die Indie-Konkurrenz Vampire Survivors und Dave the Diver aus.

Valve hat verlauten lassen, dass diese Liste jedoch nicht nur die offiziell für das Steam Deck verifizierten, sondern jegliche Spiele beinhaltet, wie z.B. das zurzeit sehr beliebte Survival-Spiel Palworld, welches lediglich den Status „spielbar“ von Valve bekommen hat. Wenn ihr euch die komplette Top 100 Liste anschauen wollt, findet ihr diese hier.