Call of Duty: Mobile: Trotz Warzone, langfristiger Support

Kurz vor Launch von Warzone Mobile, bekräftigt Activision das Versprechen, Call of Duty Mobile für lange Zeit mit Updates zu versorgen.

Activision hat erneut bestätigt, dass es den Mobile-Shooter Call of Duty Mobile auf unbestimmte Zeit mit neuen Inhalten versorgen möchte.

Activision versprach dies, nachdem angekündigt wurde, dass die beiden Maps Shoot House und Alcatraz aus der Map-Rotation in Call of Duty Mobile entfernt werden, was allerdings nicht permanent sei.

„Wir möchten Sie darüber informieren, dass Shoot House und Alcatraz Call of Duty: Mobile bald verlassen werden. Dies ist nicht dauerhaft, beide werden später in diesem Jahr zurückkehren und wie andere Playlists im Spiel jede Saison wechseln.“ „Call of Duty: Mobile wird auch weiterhin jede Saison neue Inhalte erhalten und es gibt keine Pläne, den Umfang der Inhalte, die wir den COD:M-Spielern bieten, zu ändern. Bleibt dran für mehr Informationen über aufregende neue Inhalte, die wir dieses Jahr bringen!“

Call of Duty: Warzone Mobile beinhaltet Spielmodi wie Battle Royale oder auch Klassiker wie Team Deathmatch, Domination und Search & Destroy. Spielbare Maps sind unter anderem: Shipment, Scrapyard und Shoot House.

Der klassische 120 Spieler Battle Royale-Modus findet wieder auf der bekannten Map Verdansk statt. Bereits 50 Millionen Spieler haben sich vorab für Call of Duty: Warzone Mobile registriert.