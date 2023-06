Call of Duty: Mobile: Termin zu Saison 6: Eid des Templers

Spieler von Call of Duty: Mobile lernen schon bald die Mythologie hinter dem geheimnisvollen Templer Edouard Couteau kennen, wenn am 6. Juli um 2:00 Uhr MESZ Saison 6: Eid des Templers startet. Schließt euch dem zweiten mystischen Operator in Call of Duty: Mobile, Templer – Couteaus Eid, sowie anderen Operatoren im neuen MS-Modus Arena in New Vision City an oder stecht in See auf der neuen Bodenkrieg-Karte Armada.

Call of Duty: Mobile – Saison 6: Eid des Templers bietet Spieler die Gelegenheit, 50 Stufen voller Battle Pass-Belohnungen mit einem frischen Vorrat an kostenlosen und Premium-Inhalten zu verdienen. Darunter Operatoren wie Bulldozer – Ursprüngliche Gefahr oder Wraith – Berserker, sowie das neue Sturmgewehr GRAU 5.56, das Überlebenstraining-Extra, Waffenbaupläne, Visitenkarten, Talismane, Call of Duty-Punkte und mehr – sowohl zum Start der Saison als auch im weiteren Verlauf!

Folgend die wichtigsten Details zu Call of Duty: Mobile – Saison 6: Eid des Templers:

Neue Bodenkrieg-Karte – Armada: Die dritte Bodenkrieg-Karte war zum ersten Mal in Call of Duty: Black Ops Cold War zu sehen. Die Wasser-basierte Karte Armada erweitert den Gameplay-Mix mit Helikoptern und Hoverbikes um ein Kanonenboot.

Neuer MS-Modus – Arena: Drei 4er-Teams treten in einem rundenbasierten Team-Deathmatch-Format gegeneinander an. In diesem Battle Royale-artigen Hybridmodus kämpfen die Spieler in New Vision City oder dem Ökologielabor, während jeder neue BR-Ring die Action näher an sie heranbringt.

Neue Waffe, neuer Aufsatz – Das GRAU 5.56, das erstmals in Call of Duty: Modern Warfare eingeführt wurde, ist ein leichtes und manövrierfähiges Sturmgewehr, das Dank präziser Ingenieurskunst erschaffen wurde. Spieler, die saisonale Herausforderungen abschließen, können außerdem einen neuen Spezialaufsatz für die Hades-MP verdienen – den Herzsucher.

Der Reveal-Tailer für Call of Duty: Mobile – Saison 6: Eid des Templers ist hier zu finden.