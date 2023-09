Call of Duty: Mobile: Saison 8 führt zu Fehler 404

Call of Duty: Mobile – Saison 8: FEHLER 404 lädt am 7. September mit neuen Inhalten nach.

Es werden neue Fronten gezogen, wenn nebulöse Auftragsmörder zum Start von Call of Duty: Mobile Saison 8: FEHLER 404 am 7. September um 2 Uhr MESZ zusammenkommen.

Die Highlights dieser finsteren Hightech-Saison ist die speziell für Call of Duty: Mobile entwickelte Karte Kurohana Metropolis sowie neue Waffen, Operatoren, ein Themenevent und mehr.

Call of Duty: Mobile – Saison 8: FEHLER 404 bietet Spieler:innen die Gelegenheit, 50 Stufen mit aktualisierten Battle Pass-Belohnungen zu verdienen. Darunter enthalten ist ein neuer Vorrat an Premiuminhalten, etwa Operatoren wie Domino – Killer-Koi, Satsumebachi – Tödliche Hornisse, Sims – Kampfkünste oder Der Eiserne Mönch – Hundert Fäuste. Außerdem die Unterhebel-Schrotflinte Argus, die Cluster-Granate, Waffenbaupläne, Visitenkarten, Talismane, Call of Duty-Punkte und noch vieles mehr, das im Laufe der Saison veröffentlicht wird!

Hier sind die wichtigsten Informationen über Call of Duty: Mobile – Saison 8: FEHLER 404 – demnächst auf Android und iOS erhalten:

Neue Mehrspieler-Karte: Kurohana Metropolis – Kurohana Metropolis ist eine brandneue, kleine, maßgeschneiderte Mehrspieler-Karte im Hightech-Design, die sich für schnelles und wildes Gameplay anbietet.

Neue Waffe und tödliche Granate – Die Argus, die erstmals in Call of Duty: Black Ops 3 zu sehen war, ist eine Unterhebel-Schrotflinte mit geringer Streuung beim Feuern aus der Hüfte und tödlicher Präzision bei Verwendung der Zielvorrichtung. Dazu wurde mit der Cluster-Granate eine neue Primärgranate in Saison 8 eingeführt.

Call of Duty: Mobile – Saison 8: FEHLER 404 enthält zudem zahlreiche Updates und Verbesserungen für das Spiel sowie neue saisonale Herausforderungen, Ziehungen, ein Themenevent und mehr, das zum Start und im Laufe der Saison im Shop veröffentlicht wird.

Den Reveal-Trailer von Call of Duty: Mobile – Saison 8: FEHLER 404 findet ihr hier: