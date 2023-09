Bus Simulator 21: Official School Bus Extension verfügbar

Bus Simulator 21 Next Stop – Official School Bus Extension ist verfügbar und hier gibt es weitere Informationen.

Bitte einsteigen: Die Official School Bus Extension für Bus Simulator 21 Next Stop steht ab sofort in den digitalen Stores zur Abfahrt bereit!

Mit dem neuesten DLC für das beliebte Simulationsspiel auf PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One dürfen Spieler ab sofort ihr Können als Schulbusfahrer:in unter Beweis stellen – samt passenden, neuen Missionen und offiziell lizenzierten Schulbussen des weltweit bekannten US-Herstellers Blue Bird!

Der Release-Trailer zur Bus Simulator 21 Next Stop – Official School Bus Extension steht hier zur Ansicht bereit:

Bus Simulator 21 Next Stop – Official School Bus Extension:

Erweitert das Hauptspiel um zahlreiche neue Features!

Enthält drei offiziell lizenzierte Schulbusse des US-Herstellers Blue Bird: einen All American FE, einen All American RE und einen Blue Bird Vision-Schulbus.

Zahlreiche neue Missionen samt neuem Missionstyp: Schulfahrten!

Ab sofort als DLC in den digitalen Stores verfügbar!

Alternativ auch als Teil des Bus Simulator 21 Next Stop – Season Pass erhältlich.

Dank der Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Hersteller Blue Bird, dürfen sich Busliebhaber ab sofort ans Steuer offiziell lizensierter Schulbusse setzen. Die Bus Simulator 21 Next Stop – Official School Bus Extension bringt gleich drei ikonische Schulbusmodelle der beliebten Marke ins Spiel: den Blue Bird All American FE, den Blue Bird All American RE und den Blue Bird Vision!

Neben den neuen Bussen dürfen sich Spieler zudem auch noch über zahlreiche neue Herausforderungen freuen. Die brandneue Erweiterung für Bus Simulator 21 Next Stop fügt auf beiden Karten des Spiels neben den Bussen auch noch einen komplett neuen Missionstypen ins Spiel ein: Schulfahrten!

Bei den Schulfahrten besteht die Aufgabe der Spieler darin, die Kinder an diversen Punkten der Stadt einzusammeln, sie sicher und pünktlich zum Schulbeginn an den Schulen abzuliefern und sie nach Schulschluss wieder abzuholen und zu ihren Heimathaltestellen zurückzufahren.