Bus Simulator 21: Neues Gameplay auf Schienen

Bus Simulator 21 Next Stop: Neues Gameplay auf Schienen – Official Tram Extension ab sofort verfügbar!

Mit der Official Tram Extension steht ab sofort die neueste Erweiterung für Bus Simulator 21 Next Stop bereit.

Mit dem DLC bieten astragon Entertainment und das stillalive studios-Entwicklerteam Spielern erstmals in der Geschichte der Spielreihe die Möglichkeit, neben Bussen auch Straßenbahnen zu fahren, zu managen und die Linien mit denen des Busverkehrs abzustimmen!

Bus Simulator 21 Next Stop – Official Tram Extension:

Neuer DLC eröffnet Zugang zu den Schienennetzen auf beiden Karten des Spiels – Angel Shores und Seaside Valley

Dedizierte Tram-Depots für die Trams

Zwei fahrbare Tram-Modelle – inklusive detailliertem, komplett interaktivem Cockpit

Tram-Routen erstellen: Eine separate Art von Route, die im Fahrplan integriert ist

Straßenverkehr interagiert mit Trams

Neue Fahrevents

Geteilte Bus- und Tram-Stationen

Ab sofort zum Preis von 19,99 EUR (UVP) als DLC in den digitalen Stores verfügbar

Alternativ auch als Teil des Bus Simulator 21 Next Stop – Season Pass erhältlich

Besitzer der Official Tram Extension oder des Season Pass erhalten freien Zugang zum später als eigenständiges Spiel erscheinenden Tram Simulator Urban Transit

Mit der Bus Simulator 21 Next Stop – Official Tram Extension erhalten Fans des öffentlichen Nahverkehrs die Möglichkeit, das alte Schienennetz von Angel Shores wieder zum Leben zu erwecken und die Stadt aus einer ganz neuen Perspektive zu erleben. Zudem hat auch Seaside Valley ein brandneues Schienennetz gebaut, das nur darauf wartet, von eifrigen Spielern in Betrieb genommen zu werden.

Der DLC eröffnet Spieler den Zugang zu ihren eigenen Straßenbahnen, die sie selbst fahren, managen und natürlich auch individuell lackieren und mit Stickern umgestalten können. Zudem dürfen Straßenbahnlinien eigenständig geplant, erstellt und mit den Linien des Busverkehrs abgestimmt werden – wahlweise im Rahmen der neuen und auf beiden Karten verfügbaren Story-Missionen oder auch im Karriere- oder Sandbox-Modus.

Der Release-Trailer zur Bus Simulator 21 Next Stop – Official Tram Extension steht hier zur Ansicht bereit:

Die Bus Simulator 21 Next Stop – Official Tram Extension ist ab sofort für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One als DLC in den digitalen Stores erhältlich.