Autor:, in / Bus Simulator 21

Bus Simulator 21 Next Stop kommt früher als erwartet! Publisher astragon Entertainment und das stillalive studios Entwicklerteam geben neues Datum bekannt.

Publisher astragon Entertainment und das stillalive studios Entwicklerteam freuen sich, heute das vorverlegte Releasedatum für Bus Simulator 21 Next Stop anzukündigen: Das große Next Stop-Update, die kostenlose offizielle Kartenerweiterung, die dedizierten Versionen für PS5 und Xbox Series X|S sowie die Bus Simulator 21 Next Stop – Gold Edition werden eine Woche früher als ursprünglich angekündigt erscheinen.

Der neue Releasetermin ist der 16. Mai 2023. Was drin steckt, seht ihr hier: