Bus Simulator 21: Offizielle Schulbus-Erweiterung angekündigt

Bus Simulator 21 Next Stop – Official School Bus Extension erweitert das Spiel ab Ende August um neue Features!

Mit der Official School Bus Extension für Bus Simulator 21 Next Stop dürfen sich Spieler ab Ende August erstmals in der Geschichte der beliebten Bus Simulator-Reihe ans Steuer offiziell lizenzierter Schulbusse des renommierten US-Herstellers Blue Bird setzen, um mit diesen in zahlreichen neuen Missionen Schulfahrten durchzuführen!

Bus Simulator 21 Next Stop – Official School Bus Extension:

Erweitert das Hauptspiel um zahlreiche neue Features!

Enthält drei offiziell lizenzierte Schulbusse des US-Herstellers Blue Bird: einen All American FE, einen All American RE und einen Blue Bird Vision-Schulbus.

Zahlreiche neue Missionen samt neuem Missionstyp: Schulfahrten!

Erscheint am 30.08.2023 als DLC in den digitalen Stores!

Alternativ auch als Teil des Bus Simulator 21 Next Stop – Season Pass erhältlich.

Im Rahmen der gamescom 2023 in Köln live vor Ort anspielbar!

Passend zum Start des neuen Schuljahres dürfen sich Busliebhaber mit der Bus Simulator 21 Next Stop – Official School Bus Extension ab Ende August auf zahlreiche neue Herausforderungen freuen.

Die neueste Erweiterung für Bus Simulator 21 Next Stop fügt dem Hauptspiel nicht nur Schulbusse hinzu, sondern führt auf beiden im Hauptspiel verfügbaren Karten auch Schulfahrten als neuen Missionstypen ins Spiel ein.

Hierbei gilt es die Kinder an verschiedenen Punkten der Stadt einzusammeln, diese dann pünktlich vor dem Unterrichtsbeginn zu den neu ins Stadtbild und als neue Haltestellen integrierten Schulgebäuden zu transportieren und sie nach Schulschluss wieder einzusammeln, um sie dann sicher zurück in ihre heimatlichen Gefilde zu fahren.

Dabei stehen den Spielern im Verlaufe der neuen Missionen gleich drei neue ikonische Schulbusse der Marke Blue Bird zur Auswahl:

Blue Bird All American FE: Ein 12,27 Meter langer, mit Frontmotor, 2 Achsen und 2 Türen ausgestatteter Schulbus, der Platz für 89 Passagiere bietet.

Blue Bird All American RE: Dieser 12,27 Meter lange und mit einem Heckmotor, 2 Achsen und 2 Türen ausgestattete Schulbus bietet ebenfalls Platz für 89 Passagiere.

Blue Bird Vision: Der ikonische Vision-Schulbus ist ebenfalls 12,27 Meter lang, verfügt über 2 Achsen und 2 Türen, einen Benzin-Motor und bietet Platz für 83 Passagiere.

Die Bus Simulator 21 Next Stop – Official School Bus Extension wird am 30.08.2023 zum Preis von 12,99 EUR (UVP) für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One als DLC in den digitalen Stores erscheinen.

Alternativ ist der DLC auch als Teil des Bus Simulator 21 Next Stop – Season Pass erhältlich. Der Season Pass beinhaltet zum vorteilhaften Bundle-Preis von 24,99 EUR (UVP) neben dem bereits erschienen Ebusco Bus Pack und der in Kürze erscheinenden Official School Bus Extension auch noch das für den weiteren Verlauf des Jahres geplante Thomas Built Buses Bus Pack sowie die zum Jahresende erscheinende Official Tram Extension.

Besucher der gamescom 2023 in Köln erhalten vom 23. bis 27.08.2023 die einzigartige Möglichkeit, die Bus Simulator 21 Next Stop – Official School Bus Extension bereits vor dem offiziellen Release am astragon Entertainment-Stand in Halle 6.1 / B-060 live vor Ort anzutesten.