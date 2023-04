Saison 4: Verschleierter Aufstand startet am 27. April. Die Call of Duty: Mobile World Championship kehrt 2023 mit Preisen im Wert von 1,3 Millionen Dollar zurück.

Ab dem 27. April um 2:00 Uhr MESZ sind die Spieler dazu aufgefordert, die Geheimnisse zu lüften, die in den Schatten von Call of Duty: Mobile – Saison 4: Verschleierter Aufstand lauern. Sie ist vollgepackt mit geheimnisvollen neuen Inhalten, darunter die neue Mehrspieler-Karte Arsenal, der neue Modus Bodenkrieg: Geplänkel, neue Waffen wie Makarov, ein Duo aus Themen-Events und vieles mehr.

In Call of Duty: Mobile – Saison 4: Verschleierter Aufstand haben Spieler die Gelegenheit, 50 Stufen mit Battle Pass-Belohnungen zu erlangen. Es gibt eine frische Ladung an kostenlosen und Premium-Inhalten, darunter Operator wie „Amerikanische Bulldogge – Inneres Rot“ und „Dame – Giftklauen“, sowie die neue BR-Klasse Schockwelle und die OTs 9 MP, dazu eine Reihe Waffenbaupläne, Visitenkarten, Talismane, Call of Duty-Punkte und mehr, die im Verlauf der Saison dazukommen!

Außerdem kehrt nach der epischen Saison 2022, an deren Höhepunkt Top-Teams aus aller Welt live und persönlich gegeneinander antraten, in Zusammenarbeit mit der ESL FACEIT Group und präsentiert von Snapdragon Pro Series, die Call of Duty: Mobile World Championship 2023 mit einem Gesamtpreisgeld von 1,3 Millionen Dollar zurück.

Der Startschuss fällt zu Beginn von Saison 4 am 27. April um 2:00 Uhr MESZ im Spiel. Alle teilnahmeberechtigten Spieler von Call of Duty: Mobile können antreten, um Belohnungen im Spiel zu verdienen, darunter epische neue Operator und Waffen, und um sich für die folgenden Phasen zu qualifizieren, in denen sie um einen Anteil am lockenden Preisgeld kämpfen.

Die Call of Duty: Mobile World Championship 2023 ist für Spieler aller Fähigkeitsstufen ausgelegt. Sie wird in mehreren Phasen ausgetragen und die kompetitiven Spiele in den Regionen werden von Snapdragon Pro Series in Nordamerika, dem Nahen Osten/Europa/Afrika, Indien, Lateinamerika und Japan abgehalten. Phase 1 bildet den Auftakt dieses spannenden, globalen Wettbewerbs. Alle teilnahmeberechtigten Spieler, erhalten nur für die Registrierung zur Teilnahme, einen brandneuen Rahmen, Waffen-Skin und eine Visitenkarte.

Phase 1 startet am 27. April um 2:00 Uhr MESZ und läuft bis zum 14. Mai um 2:00 MESZ. Alle teilnahmeberechtigten Spieler, die in diesem Zeitraum mindestens 100 Punkte in Ranglistenspielen erkämpfen, qualifizieren sich für Phase 2. In Phase 1 gibt es außerdem jede Woche neue Belohnungen für das Sammeln von Punkten in Ranglistenspielen.