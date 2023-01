Call of Duty: Mobile: Saison 1: Wiedererweckung startet das neue Jahr

Spieler können stilvoll in das neue Jahr starten mit der Saison 1: Reawakening von Call of Duty: Mobile. Die erste Saison des Jahres bietet ein abwechslungsreiches Feuerwerk an bunten Inhalten. Am 19. Januar um 01:00 Uhr startet Saison 1 mit einer neu interpretierten Karte, zusätzlichen Kampfarealen und neuen Spielmodi.

In Saison 1: Wiedererweckung können alle Spieler auf die neu gestaltete Nuketown-Map zurückkehren, die sich visuell an dem „Jahr des Hasen“ orientiert. Außerdem können sie an neuen Multiplayer-Modi wie „Großkopf-Schneesturm“ und „Superangriff der Untoten“ teilnehmen. Weitere „Lunar New Year“-Updates runden das Inhaltspaket ab.

Die Spieler können zudem 50 neue Stufen im prallgefüllten Battle Pass freischalten. Der Pass bietet auch im neuen Jahr wieder spannende Angebote an kostenlosen und Premium-Inhalten: Darunter sind neue Operatoren wie „Cassius – Schicksals Champion“ und „Rampage – Giftig“, die neue Waffe „Dingo –Affenkönig-Vermächtnis“, Waffen-Blaupausen, Calling Cards, Charms, Call of Duty Punkte (CP) und weitere Inhalte, die im Laufe der Saison ihren Weg ins Spiel finden werden.

Die Inhalte von Call of Duty: Mobile – Saison 1: Wiedererweckung im Detail erklärt:

Aktualisierte Karte – Nuketown – Jahr des Hasen – Der Fanliebling Nuketown kehrt in einem neuen Look zum „Lunar New Year“ zurück.

– Der Fanliebling Nuketown kehrt in einem neuen Look zum „Lunar New Year“ zurück. Neue isolierte BR-Standorte – Zwei neue Standorte sind auf der isolierten Battle Royale-Karte erschienen. In den Gewächshäusern des Ökologielabors können die Spieler mit Computern interagieren, während die T-3 Raffinerie zwei „Behandlungszylinder“ enthält, die einen Aufwind erzeugen, in denen die Spieler spingen und aus dem Gebäude fliegen können.

– Zwei neue Standorte sind auf der isolierten Battle Royale-Karte erschienen. In den Gewächshäusern des Ökologielabors können die Spieler mit Computern interagieren, während die T-3 Raffinerie zwei „Behandlungszylinder“ enthält, die einen Aufwind erzeugen, in denen die Spieler spingen und aus dem Gebäude fliegen können. Neue und aktualisierte Multiplayer-Modi – „Großkopf-Schneesturm“ ist ein humorvoller Modus, in dem die Köpfe der Spieler größer werden, je mehr Schaden sie anrichten, während „Superangriff der Untoten“ in einem aktualisierten Modus zurückkehrt, der das „Lunar New Year“-Thema aufgreift.

– „Großkopf-Schneesturm“ ist ein humorvoller Modus, in dem die Köpfe der Spieler größer werden, je mehr Schaden sie anrichten, während „Superangriff der Untoten“ in einem aktualisierten Modus zurückkehrt, der das „Lunar New Year“-Thema aufgreift. Updates zum „Lunar New Year“ – Rote Umschläge tauchen überall an neuen BR-Standorten auf und gewähren aufmerksamen Spieler eine saisonale Währung. Der kleine R.A.B.T.-Roboter erscheint zufällig in der Isolation und schenkt allen Spieler wertvolle Beute, die ihn schnell genug beschädigen. Außerdem schweben Beuteballons über verschiedenen POIs. Treffsichere Spieler können die Ballons abschießen und freuen sich anschließend über ein hübsches Feuerwerk und ihre verdiente Belohnung.

Call of Duty: Mobile – Saison 1: Reawakening bereichert das Spielerlebnis durch zahlreiche Updates und Verbesserungen. Neue saisonale Herausforderungen und Glücksziehungen sorgen für zusätzliche Abwechslung.