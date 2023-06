Inner Ashes: Abenteuer startet heute

Autor:, in / Inner Ashes

Das Abenteuer Inner Ashes erscheint heute .

Der Videospiel-Publisher SelectaPlay und Calathea Game Studio gaben heute bekannt, dass Inner Ashes, ein First-Person-Abenteuer, das die Intrigen des menschlichen Geistes erforscht, für Nintendo Switch, PlayStation und Xbox-Konsolen sowie für PC (Steam) über digitale Storefronts für 14,99 € erhältlich ist, mit einem temporären Launch-Rabatt von 10 % auf PC, Nintendo eShop und PS Store (nur für PS Plus-Abonnenten).

Inner Ashes ist ein einzigartiges und herzzerreißendes Abenteuer in der Ich-Perspektive, das durch eine berührende Vater-Tochter-Geschichte und traumhafte Szenarien erzählt wird. Helft Henry, seine Erinnerungen zurückzuerlangen und die Geheimnisse hinter Enids Verschwinden zu lüften. In jedem Szenario erforschen die Spieler Henrys Geist, der durch mehrere mysteriöse Inseln dargestellt wird.

Dieses Videospiel taucht in Elemente ein, die Alzheimer-Patienten helfen, ihre Symptome zu lindern, indem sie mit Fachleuten zusammenarbeiten, die das Indie-Studio bei der Entwicklung von Spielmechanismen unterstützt haben, die auf realen Erfahrungen basieren. Inner Ashes lässt die Spieler den Alltag eines Alzheimer-Patienten miterleben und konfrontiert sie mit ihren alltäglichen Problemen.