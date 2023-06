Inner Ashes: Trailer zum First-Person-Adventure

Autor:, in / Inner Ashes

Inner Ashes bestätigt Demo auf Steam’s Summer Next Fest. Dazu gibt es einen neuen Trailer und einen Release-Termin am 30. Juni 2023.

Der Videospiel-Publisher SelectaPlay und Calathea Game Studio kündigten heute an, dass Inner Ashes, ein First-Person-Adventure, das den menschlichen Verstand erforscht, am Steam Summer Next Fest mit einer spielbaren Demo teilnimmt, die vom 19. bis 26. Juni verfügbar sein wird.

Der Indie-Titel soll am 30. Juni für PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox-Konsolen und PC über Steam veröffentlicht werden.

Die Steam Summer Next Fest-Demo ermöglicht erzählerisch orientierten Spielefans einen Einblick in dieses First-Person-Indie-Abenteuer, in dem die Spieler*innen in die Rolle von Henry schlüpfen, einem Waldhüter, bei dem Alzheimer im Frühstadium diagnostiziert wurde. Die Demo spielt im ersten Kapitel des Spiels und führt in die Geschichte von Henry und dem mysteriösen Verschwinden seiner Tochter Enid ein.

Zusammen mit der Ankündigung der Demo hat Calathea Game Studio neue Screenshots des Spiels sowie ein neues Kunstwerk veröffentlicht. Die Spielmechanik von Inner Ashes greift Elemente auf, die Alzheimer-Patient*innen helfen, ihre Symptome zu lindern. Die Spieler*innen müssen Tangram-Puzzles lösen, um Henrys Gedächtnis zu stimulieren und ihm zu ermöglichen, wichtige Erinnerungen an sein Leben mit seiner Tochter Enid freizuschalten.

Inner Ashes ist ein einzigartiges und herzzerreißendes Ego-Abenteuer, das durch eine berührende Vater-Tochter-Geschichte und traumartige Szenarien erzählt wird. Hilf Henry, seine Erinnerungen zurückzugewinnen und die Geheimnisse hinter Enids Verschwinden zu lüften. In jedem Szenario erkunden die Spieler*innen Henrys Geist, der durch mehrere traumähnliche Inseln dargestellt wird.

„Wir freuen uns sehr, Inner Ashes mit dieser Demo zum ersten Mal in die Hände der Community zu geben. Wir glauben, dass Videospiele ein mächtiges Medium sein können, um Geschichten über verschiedene Realitäten, die Teil unserer Gesellschaft sind, zu erzählen“, sagt Jose Montano, CEO von Calathea Game Studio.

Inner Ashes wird am 30. Juni veröffentlicht. Den neuen Trailer gibt es hier zu sehen: