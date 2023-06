Xbox Series X: Über 21 Millionen Konsolen der Reihe verkauft

Microsoft rückt schon seit Jahren keine Hardwarezahlen heraus und verrät nicht, wie oft sich die Xbox-Konsolen verkauft haben.

Auf dem BIG Festival in Brasilien wurden jetzt aber doch überraschend Zahlen genannt.

Bei dem Festival, auf dem auch ID at Xbox anwesend war, wurde auf einer Präsentationsfolie gezeigt, dass mehr als 21 Millionen Xbox Series X und Xbox Series S verkauft wurden.

Zuletzt lagen die Schätzungen am Anfang des Jahres bei 18,5 Millionen Konsolen.

Wie sich die Zahl auf die beiden Xbox Series-Modelle verteilt, geht aus der Folie nicht hervor.

Interessanterweise ist von 79 Millionen verkauften Xbox Series X|S und Xbox One Konsolen die Rede. Das würde bedeuten, die Xbox One verkaufte in ihrem Lebenszyklus 58 Millionen Einheiten weltweit. Die PlayStation 4 verkaufte sich mit 117,2 Millionen Einheiten doppelt so viel.