Call of Duty: Warzone: Gigantischer Saison 3 Drop enthüllt

Weitere Informationen für Saison 3 von Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone, und Call of Duty: Warzone Mobile gibt es hier.

Der gigantische Saison 3 Drop für Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Warzone Mobile ist live und beinhaltet sechs Core 6v6 Maps, Zombies-Missionen und Rift-Erkundungen in der Saison sowie die Rückkehr der Rebirth Island und mehr.

Saison 3 erscheint in Modern Warfare III und Call of Duty: Warzone

Lasst keinen Freund zurück: Die Konni-Gruppe hat ihre Spuren in Fortune’s Keep hinterlassen und besetzt nun eine weitere Landmasse – die berüchtigte Rebirth Island kehrt in Call of Duty: Warzone zurück.

Versammelt euren Squad und untersucht diesen heißen Drop zu Beginn von Saison 3. An anderer Stelle in Call of Duty: Modern Warfare III erwartet euch einer der größten Multiplayer-Map-Drops aller Zeiten, mit sechs neuen Core 6v6-Maps.

Ebenfalls enthalten sind vier kostenlose Basiswaffen, acht Aftermarket-Teile, Ranglistenspiele (einschließlich Resurgence auf Rebirth Island), die Ankunft von Makarov und Snoop Dogg sowie zwei neue Operator für den Premium-Battle-Pass, Banshee und Hush.

Dies ist einer der größten Content-Drops in der Geschichte von Call of Duty, auch weil es sich dank der massiven Content-Integration mit Call of Duty: Warzone Mobile um eine vollständig vernetzte Erfahrung handelt. Alle Informationen zur neuen Saison findet ihr in diesem Blogpost.

Einführung in den Saison 3 Battle Pass

Von taktisch-cool bis einfach nur cool – die neue Saison hat alles zu bieten, denn es gibt neue Battle Pass-, BlackCell- und Store-Inhalte für Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone und das kürzlich veröffentlichte Call of Duty: Warzone Mobile.

Der Battle Pass bietet über 100 Belohnungen, darunter neue Operator-Skins, Waffen-Designs, Basiswaffen und mehr. Einen tieferen Einblick in die Battle Pass-Inhalte, die mit der neuen Saison eingeführt werden, beginnend mit dem Premium-Angebot von BlackCell, findet ihr hier.

Saison 3 für Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Warzone Mobile bietet mehr Events, Herausforderungen und Geheimnisse als je zuvor und ist ab sofort verfügbar.