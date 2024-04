Tales of Kenzera: ZAU: Stimmen auf Englisch und Swahili vorgestellt

EA Originals und Surgent Studios stellen den Cast an Sprecher für Englisch und Swahili für den kommenden Action-Adventure-Plattformer Tales of Kenzera: ZAU vor, der aus einer Reihe von TV- und Filmveteran mit verschiedenen regionalen Hintergründen besteht.

Dank dieser Talente wird der Spieletitel zur Veröffentlichung nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Swahili verfügbar sein und die Sprache in der Spielwelt erlebbar machen.

Die englischen Sprecher, ihre Charaktere sowie Credits im Überblick:

Zau und Zuberi: Abubakar Salim, Surgent Studios-Gründer und BAFTA-nominierter Schauspieler [Raised by Wolves, House of the Dragon, Assassin’s Creed Origins]

Abubakar Salim, Surgent Studios-Gründer und BAFTA-nominierter Schauspieler [Raised by Wolves, House of the Dragon, Assassin’s Creed Origins] Kalunga: Tristan D. Lalla [Long Shot – Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich, Nurses, Assassin’s Creed Freedom]

Tristan D. Lalla [Long Shot – Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich, Nurses, Assassin’s Creed Freedom] Bomani: Steve Toissant [House of the Dragon]

Steve Toissant [House of the Dragon] Liyana: Dominique Moore [Horrible Histories, Hotel Trubble, Paddington Green]

Dominique Moore [Horrible Histories, Hotel Trubble, Paddington Green] Mama: Letoya Makhene [Home Wrecker]

Letoya Makhene [Home Wrecker] Sabulana: Simona Brown [Sie weiß von Dir]

Simona Brown [Sie weiß von Dir] GaGorib: Abraham Popoola [GaGorib, Griot Lamp, Atlas, Star Wars Andor]

Abubakar Salim und Steve Toissant sind beide im Blockbuster-Hit House of the Dragon zu sehen.

Die Swahili Sprecher, ihre Charaktere sowie Credits im Überblick:

Zau und Zuberi: Neville Misati [Rafiki]

Neville Misati [Rafiki] Kalunga: Maqbul Mohammed [Weakness]

Maqbul Mohammed [Weakness] Sabulana: Amalie Chopetta [Holiday Fiancee]

Amalie Chopetta [Holiday Fiancee] Bomani: Melvin Alusa [Mission to Rescue]

Melvin Alusa [Mission to Rescue] Liyana: Grace Nyokabi

Grace Nyokabi Mama: Edith Ithongo’o [Igiza]

Tales of Kenzera: ZAU ist inspiriert von Abubakars persönlicher Reise, die sich mit dem Verlust seines Vaters und ihrer tiefen gemeinsamen Verbundenheit durch Videospiele auseinandersetzt. Der Singleplayer-Action-Adventure-Plattformer im Metroidvania-Stil ist eine Hommage an Abubakars Vater und zeigt, wie Größe aus Widerstandskraft entsteht.

Tales of Kenzera: ZAU erscheint am 23. April 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über Steam, den Epic Games Store und die EA app. Darüber hinaus kündigt Sony an, dass der Spieletitel ab Tag 1 im Spielekatalog von PlayStation Plus verfügbar sein wird.

Vorbestellungen sind ab sofort möglich und umfassen zwei Schamanenpunkte, die bis zu zwei Fertigkeiten im Spiel freischalten können, sowie die visuelle Effektvariante „Kalungas Segen“ und den digitalen Begleitcomic „Seelenwanderer“, der Spieler tiefer in die Geschichte von Kenzera eintauchen lässt.