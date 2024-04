Tales of Kenzera: ZAU: Farbenfroher Launch-Trailer veröffentlicht

Tales of Kenzera: ZAU veröffentlicht Launch-Trailer und Studiogründer enthüllt Kurzfilm „My Shoes, Your Feet“.

EA Originals und Surgent Studios veröffentlichen den Launch-Trailer für den kommenden Action-Adventure-Plattformer Tales of Kenzera: ZAU, der am 23. April für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über Steam, den Epic Games Store und die EA App erscheint.

Den offiziellen Launch-Trailer gibt es hier zu sehen:

Darüber hinaus hat Studiogründer und BAFTA-nominierter Schauspieler Abubakar Salim in Zusammenarbeit mit der Ridley Scott Creative Group seinen sehr persönlichen und emotionalen Kurzfilm „My Shoes, Your Feet“ veröffentlicht, in dem ergründet wird, warum er Tales of Kenzera: ZAU geschaffen hat.

Tales of Kenzera: ZAU ist inspiriert von Abubakars persönlicher Reise, die sich mit dem Verlust seines Vaters und ihrer tiefen gemeinsamen Verbundenheit durch Videospiele auseinandersetzt. Der Singleplayer-Action-Adventure-Plattformer im Metroidvania-Stil ist eine Hommage an Abubakars Vater und zeigt, wie Größe aus Widerstandskraft entsteht.

Vorbestellungen sind weiterhin möglich und umfassen zwei Schamanenpunkte, die bis zu zwei Fertigkeiten im Spiel freischalten können, sowie die visuelle Effektvariante „Kalungas Segen“ und den digitalen Begleitcomic „Seelenwanderer“, der Spieler:innen tiefer in die Geschichte von Kenzera eintauchen lässt.