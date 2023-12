Tales of Kenzera: ZAU: Action-Adventure über Trauer und Verlust

Electronic Arts und Surgent Studios enthüllen heute Tales of Kenzera: ZAU, ein zu Herzen gehendes Einzelspieler-Action-Adventure, das die Erfahrung, nach einem Verlust Hoffnung und Mut zu finden, auf eine neue Art und Weise vermittelt.

Inspiriert von Surgent Studios-Gründer und BAFTA-nominiertem Schauspieler Abubakar Salim’s persönlicher Reise, auf der er den Verlust seines Vaters und ihre tiefe gemeinsame Verbindung zu Videospielen verarbeitete, feiert Tales of Kenzera: ZAU Abubakars Vater durch einen Action-Adventure-Plattformer im Metroidvania-Stil und zeigt gleichzeitig, dass Größe aus Widerstandsfähigkeit entsteht.

Abubakar Salim sagte: „Lange Zeit habe ich darum gekämpft, einen Weg zu finden, meine Reise durch die Trauer zu vermitteln. Jetzt kann ich das durch Zaus Geschichte von Verlust, Wachstum und Heilung in Tales of Kenzera tun: ZAU fühlt sich so richtig an. Spiele sind für mich das mächtigste Medium, um Geschichten zu erzählen. Mein verstorbener Vater hat mich in dieses Medium eingeführt, und wie könnte ich ihn, unsere Beziehung und Liebe besser ehren als durch diese Erfahrung? Ich bin extrem dankbar und stolz auf das Team von Kreativen, die an der Entwicklung von Surgent Studios mitgewirkt haben, und ich bin überglücklich, dass EA Originals mir die Plattform und den Raum gibt, diese Geschichte mit ihnen zu teilen.“

Das Spiel wird unter dem Label EA Originals veröffentlicht und von Surgent Studios entwickelt – einem von Abubakar gegründeten und geleiteten transmedialen Produktionsstudio. Tales of Kenzera: ZAU lädt die Spieler ein, in die Rolle von Zau zu schlüpfen, einem trauernden Helden, der seinen geliebten Vater aus den Klauen des Todes zurückholen muss.

Geführt von Kalunga, dem Gott des Todes, bahnt sich Zau seinen Weg durch mystische 2,5D-Gefilde, um sich die kosmischen Kräfte des Kriegerschamanen zunutze zu machen. Tales of Kenzera: ZAU lädt die Spieler ein, sich auf eine Reise der spirituellen Heilung zu begeben, auf der die schwierigsten Momente die wahre Persönlichkeit des Spielers offenbaren.

Jeff Gamon, General Manager von EA Partners, sagte: „Das Gründungsprinzip von EA Originals ist es, aufstrebenden Talenten in der Spieleentwicklung Mittel und Unterstützung zur Verfügung zu stellen, die es Kreativen ermöglichen, ihre kühnen und visionären Geschichten einem globalen Spielepublikum zu präsentieren. Unsere Begeisterung für Abus berührende Vision, die sich aus seiner Familiengeschichte und der Jahrtausende alten Bantu-Mythologie speist, war der Grund dafür, dass wir die Surgent Studios von Anfang an unterstützt und an sie geglaubt haben. Das EA Originals-Team ist sehr stolz darauf, Abu dabei zu unterstützen, ein wirklich unvergessliches und ergreifendes Erlebnis mit der Welt zu teilen.“

Tales of Kenzera spielt in den wunderschönen, aber tückischen Landen von Kenzera. Es ist von Bantu-Geschichten inspiriert, die reich an unausgesprochenen Überlieferungen über Chaos und Ordnung, Erinnerungen an uralte Schamanen, heilige Geister und faszinierende Kreaturen sind.

Die Spieler können die kosmischen Kräfte der Sonnen- und Mondmasken nutzen und erweitern, um ruhelose Geister in rhythmischen Kämpfen zu besiegen; sie können die Zeit manipulieren und Feinde mit den Kräften der Mondmaske kristallisieren oder mit der Sonnenmaske feurige Speere schleudern – und das alles in akribisch handgefertigten Animationen.

Zu der bezaubernden Originalmusik der mehrfach preisgekrönten Komponistin Nainita Desai findet Zaus Suche nach einem würdigen Geistheiler in verschiedenen einzigartigen und lebendigen Umgebungen statt.

Tales of Kenzera: ZAU erscheint am 23. April 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC via Steam, Epic Games Store und EA-App für 19,99 US-Dollar.

Vorbestellungen sind ab sofort möglich und beinhalten zwei Schamanenpunkte, die bis zu zwei Fähigkeiten im Spiel freischalten, Kalungas Segen als visuelle Effektvariante sowie Tales of Kenzera: ZAU digitaler Begleitcomic, Soulshifters, der tiefer in die reiche Geschichte von Kenzera eintaucht. Nintendo Switch und PC via Steam, Epic Games Store und EA-App veröffentlicht.