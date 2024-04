Tales of Kenzera: ZAU: Spielzeit der Hauptstory bekannt

Angaben zur Spielerdauer der Hauptstory von Tales of Kenzera: ZAU wurden jetzt genannt.

Nächste Woche wird Electronic Arts das Action-Adventure Tales of Kenzera: ZAU für Konsolen und PC veröffentlichen.

Wie viel Zeit die Spieler mit der Geschichte um Trauer und Verlust verbringen werden, darüber wurden in einer Preview von One More Game Angaben gemacht.

Demzufolge werden Spieler 8 bis 10 Stunden in Tales of Kenzera: ZAU verbringen, wenn sie sich an die Hauptstory halten. 12 bis 15 Stunden sind es, wenn sie sich auch mit den weiteren Inhalten beschäftigen.

Abubakar Salim, Gründer von Sturgent Studios und verantwortlicher Game Director, sagte über die Spieldauer: „Wir wollen es fast wie eine gute Fernsehserie behandeln. Und bei einem Preis von 20 Dollar respektieren wir die Brieftasche. Gaming ist ein teures Hobby, und wir wollen es so zugänglich wie möglich machen, vor allem mit der Idee eines universellen Themas der Trauer.“

Tales of Kenzera: ZAU erscheint am 23. April für Xbox Series X|S und kann bis zum Release für 17,99 statt 19,99 Euro vorbestellt werden.